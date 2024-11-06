今晚亮灯！洛阳两大公园刚刚宣布…

如梦似幻的琉璃宫阙、大气磅礴的宅兹中国、穿越千年的丝路长卷、炫彩夺目的镜花水月......今晚，备受关注的2025年王城新春游园会暨迎春灯会、2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会即将正式亮灯！

超百余组创意灯组、超百余个精彩演出、超大规模的年俗庙会游园会，为您呈现一场热闹璀璨、喜气洋洋的新春盛宴！

2025年王城新春游园会暨迎春灯会以“华灯璀璨王城年”为主题，通过打造炫彩夺目的灯火琉璃与趣味十足的年俗活动，为市民游客带来璀璨热闹中国年！

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璀璨花灯看点十足

“锦绣新春”“春华国韵”大气十足，闪烁着中华腾飞、昂扬勇屹的光辉；“祈福女神”“簪花仕女图”古韵悠悠，将洛阳厚重的历史娓娓道来；“镜花水月”“鱼顶棚”“诗词长廊”唯美浪漫，仿佛置身古代宫廷一般；动物园的“虎乐团”“极光秘境”科技感满满，带你游逛童趣十足的热闹洛阳年。

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最值得一提的还是创意灯组“琉璃宫阙”，作为2025年洛阳新春灯会活动的一大亮点，灯组首次采用冷色调灯光打造，与传统暖色调形成鲜明对比，营造“琼楼玉宇”的意境。待夜幕降临、华灯亮起，“琉璃宫阙”宛如一座空中楼阁，琉璃光彩绚丽夺目，如梦如幻。

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游园活动精彩纷呈

今年王城灯会将在明堂广场、动物园等区域为大家带来精彩纷呈的新年活动。

票务信息

【本次游园会实行一票制】

售票时间：

2025年1月22日-2025年2月16日

开闭园时间：

公园大门、西门：6:00-22:00(售票时间6:00-21:00)

公园北门：8:00-22:00(售票时间8:00-21:00)

全价票：50元/人次

【购票方式】

1.在线购票方式：进入“洛阳市王城公园”“洛阳王城动物园”微信公众号，或进入“洛阳王城动物园”抖音号，可在主页或直播间购买。

2.王城公园将施行网络预约购票入园。

【优惠政策】

半价票：适用于12周岁以上18周岁以下(不含18周岁)未成年人(凭身份证件或户口本)；参加全国统一普通高校招生考试，被高校录取的在校研究生、本科生、专科生及以下学历学生(凭本人有效学生证原件)；人民教师(凭教师资格有效证件及身份证)

免费票：12周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童，凭有效身份证件及有效资格证件；60周岁(含)以上老年人，凭有效身份证件及有效资格证件；现役军人、现役军人家属、退役军人、残疾军人、烈士遗属、病故军人遗属，持本人优待证；人民警察、国家消防救援人员，凭有效工作证件；离休人员(凭离休证)、军队离退休干部、退休士官(凭离、退休证)、革命伤残军人(凭军残证)；残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》原件及身份证原件(视力、智力残疾者和一级、二级肢体残疾者可免一名陪护人员门票)。

【注意啦】

洛阳市旅游年票在本次活动期间不能使用，但持2025年王城动物园年票卡可免费入园。

2025年隋唐河洛文化庙会暨新春灯会以“赓续文化盛世繁华”为主题，通过灯组艺术再现中华文明的起源与辉煌，呈现传统与现代交融的光影盛宴。同时还有精彩活动日夜嗨不停，为市民游客打造喜庆欢乐洛阳年。

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创意灯组闪亮登场

“花鼓迎春”“五福团扇”“万事如意”古韵悠然，装点着游园年味儿十足；“瑰宝长廊”“丝路长卷”大气震撼，仿佛能听到千年前的驼铃声声；“洛阳民俗老街”“都市骑行”创意登场，满满的洛阳元素让人惊艳；还有小朋友最爱的“银河星球”“光波鼓”等，在流光溢彩中领略童趣童真之梦幻。

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其中，最引人注目的是长60米、高12米的大型文化灯组“瑰宝长廊”，首次将“文物”搬进公园，何尊、三彩黑釉马、泥塑佛面像等国宝级“文物”震撼登场，为市民游客呈现璀璨如星的中华历史画卷。

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庙会游园狂欢盛宴

灯会期间，隋唐城遗址植物园还将有打铁花、飞天凤凰、飞天火壶、麒麟巡游、黑悟空机甲迎宾等精彩活动。

票务信息

【景区营业时间】

2025年1月22日(腊月二十三)——2月16日(正月十九)

8:00开始售、检票，21:00停止售票

亮灯时间18:00(具体关灯时间以景区通知为准)

【票价】门票50元/人次

【购票流程】

支付宝或微信扫码-提交订单-凭购票二维码快速入园

【优惠政策】

注：洛阳市旅游年票不能使用。

除了两大公园灯会活动

今年

从政坊游园、开元湖公园、洛浦公园

也将上演精彩纷呈的春节活动

快一起来看看吧

这个春节

快和家人、朋友们约起来

过个热热闹闹、丰富多彩的新年