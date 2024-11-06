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洛阳医务工作者捐献造血干细胞 收到手写感谢信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 11:43
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　　“尊敬的好心人：您好！十分感谢您的爱心之举，感谢您的捐献给我们家孩子带来希望。一定是特别的缘分，最终确定您是我们家孩子的有缘人，更是我们家庭在黑暗中的一束光！”

　　21日上午，洛阳市民刘颉垚在洛阳市中心医院成功捐献242毫升造血干细胞混悬液，接到受捐者家长手写的感谢信，他的心情很是激动。

　　“我是一名医务工作者，也是一名退役军人，救治患者既是本职工作，也是一种爱心的传递。”34岁的刘颉垚说，他2011年前后报名加入中国造血干细胞捐献者资料库(又称中华骨髓库)，此后一直准备着完成捐献，救治患者。

　　2024年10月的一天，刘颉垚接到洛阳市红十字会的电话，告知他跟外地一名14岁血液病患者配型成功了。

　　“当时，工作人员征求我的意见，我毫不犹豫地答应完成捐献，尽快用我的造血干细胞救治患儿。”刘颉垚说，随后，他根据捐献工作安排，在洛阳市红十字会工作人员的陪同下来到洛阳市中心医院，接受动员剂注射。

　　与此同时，按照医生的建议，刘颉垚不熬夜、不饮酒，积极锻炼身体，避免感冒，用最好的身体状态完成造血干细胞捐献。

　　21日上午，在妻子蔡哲哲的陪伴下，经过约4个小时的造血干细胞采集，刘颉垚成为河南省第1484例、洛阳市第65例造血干细胞捐献者。当天，这份“生命种子”被紧急送往外地医院，救治血液病患者。

　　“造血干细胞捐献是一份关乎生命延续的伟大事业，加入志愿捐献队伍的人越多，意味着能挽救更多人的生命。”刘颉垚说，希望有更多人报名加入中国造血干细胞捐献者资料库。

　　洛阳市红十字会相关负责人说，造血干细胞移植是目前治疗血液病的最好方式，这项技术已经非常成熟，捐助造血干细胞不会对人体造成伤害。造血干细胞具有强大的再生能力，捐献者完成捐献后，在一至两周内即可恢复到原有健康水平。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杨振亚 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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