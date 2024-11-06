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老城区立功喜报送到儿童福利院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.22 08:23
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　　12年前，孤儿参军报党恩；如今，军功千里传家乡。

　　日前，由老城区退役军人事务局、老城区人武部组成的军地慰问组将现役军人洛子杰的立功喜报送到了他的“家”——洛阳市儿童福利院，并为他的“家人”福利院工作人员和“拥军八姐妹”等披绶带、戴红花。

　　洛子杰今年28岁，是一名孤儿，在市儿童福利院长大。他自幼便努力好学、乐于助人。2013年，在福利院好友洛海洋的提议下，他有了报名参军、回报社会的想法。“我们几个以党、洛为姓，就是为了不忘党的恩情，不忘洛阳人民的恩情。”洛子杰说，当年征兵一开始，他便与4名好友相约报名应征。

　　老城区“拥军八姐妹”得知5名孤儿报名参军后，与孩子们结对认亲，激励他们勤恳工作、踏实训练，争先创优、建功军营。当年9月，洛子杰、洛海洋、党楠楠顺利入伍。目前，洛子杰和党楠楠仍在军队服役。

　　入伍后，洛子杰不忘从军初心，严守纪律、刻苦训练，练就了过硬的本领和技能。他多次获得嘉奖，先后被评为优秀义务兵、优秀士官、“四有”优秀士兵。2024年，他因出色完成任务，荣立战备训练三等功。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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