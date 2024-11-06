洛阳将开展春节期间法治宣传教育活动

记者昨日从市司法局获悉，我市日前部署开展春节期间法治宣传教育活动，营造尊法、学法、守法、用法的良好社会氛围，维护社会和谐稳定。

记者昨日从市司法局获悉，我市日前部署开展春节期间法治宣传教育活动，营造尊法、学法、守法、用法的良好社会氛围，维护社会和谐稳定。

活动期间，我市将充分利用春节期间外出务工人员集中返乡、农民农闲、阖家团聚等有利时机，围绕实施乡村振兴、防范和化解矛盾纠纷、防范非法集资和电信网络诈骗等工作，依托民主法治示范村(社区)、法治宣传教育基地，组织普法讲师团、普法志愿者、新时代省普法宣传员、法律明白人等法律服务工作者，按照贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，深入宣讲宪法、民法典，以及与群众生活密切相关的公共安全、社会保障、婚姻家庭、邻里关系等法律法规。活动旨在增强全民法治意识，推进全民守法普法，推动全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治氛围。

根据部署，我市各县区将结合当地风俗习惯，通过举办法治文艺演出、民风民俗表演、播放法治电影、竞猜法治灯谜等群众喜闻乐见的法治文化活动，对农村群众分层分类精准普法教育，提升普法宣传质效。同时，采取“互联网+普法宣传”的形式，最大限度扩大普法覆盖面，引导群众在“家门口”及时化解矛盾纠纷，增强其识骗、防骗、拒骗的意识，以及识别、防范、抵御不法活动的能力。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李海芳 仝靖怡)