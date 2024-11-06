正式官宣！“新文旅 新商业 向世界出发”洛阳正大国际文商旅城市综合体全新升级暨品牌签约仪式圆满举行

古都新貌展宏图，商业盛事启新程。在历史与现代交融的古都洛阳，一场象征着城市商业焕新的盛事璀璨登场。今日，“新文旅 新商业 向世界出发”洛阳正大国际文商旅城市综合体全新升级暨品牌签约仪式在万众瞩目之中圆满举行，标志着洛阳城市新文旅、新商业征程正式开启，向着世界舞台迈出了坚实的一步。

古都新貌展宏图，商业盛事启新程。在历史与现代交融的古都洛阳，一场象征着城市商业焕新的盛事璀璨登场。今日，“新文旅 新商业 向世界出发”洛阳正大国际文商旅城市综合体全新升级暨品牌签约仪式在万众瞩目之中圆满举行，标志着洛阳城市新文旅、新商业征程正式开启，向着世界舞台迈出了坚实的一步。

政府及主管单位有关领导、正大集团各事业线负责人、签约主力店代表及意向重点品牌商户、在营重点品牌商户、省内外媒体代表、省内外知名艺术家、专家、高校教授、全国知名演艺团队等200余位嘉宾代表出席此次活动。

“去年11月21日，正大集团与洛阳市政府、洛阳文旅集团在曼谷签署了共建“曼谷-洛阳泰中文旅和商贸交流中心”及“洛阳正大中泰文旅和商贸交流中心”的合作协议。今天，我们很欣喜的看到，这一伟大蓝图正开始一点点变为现实。”正大集团执行副总裁兼商业地产企业中国区董事长洪波表示，此次品牌焕新不仅是一次自我突破与升华，更是强强联合共赢未来的重要里程碑。洛阳正大国际广场将充分发挥国际资源优势，为洛阳引入更多国际前沿理念、潮流品牌与创新业态；签约更多优秀品牌，打造国际化“商业、文化、旅游深度融合”的全新生活方式。

现场签约环节，洛阳正大广场与洛阳餐旅集团达成了战略意合作意向。双方将共同促进文化餐饮与文旅产业的结合，推动洛阳餐旅集团旗下的洛阳餐旅实业股份有限公司、文化旅游商管公司及其餐饮和演艺品牌项目在洛阳正大广场、洛阳正大文化交流中心及泰国曼谷的落地，助推品牌和项目的本地化发展开展全面合作。

随后，洛阳生鲜行业新秀品牌567鲜生创始人张丹辉、吴智星宣布正式入驻洛阳正大广场，并与洛阳正大广场及正大乐创总经理孙运洲成功签约。“567鲜生将充分结合洛阳正大国际广场青年友好综合体的优势，打造一个充满活力与创新的特色购物空间。引入更多符合年轻人消费习惯和喜好的产品，满足他们对品质生活的追求。”567鲜生创始人张丹辉表示，下一步还将联动洛阳正大广场共同举办美食分享会、青年创业沙龙等活动，搭建一个青年交流与互动的平台，让洛阳的青年朋友在这里找到归属感与认同感。

来自万豪集团旗下的中高端酒店品牌福朋喜来登也正式宣布入驻洛阳正大国际广场。作为全球知名豪华酒店品牌，福朋喜来登酒店的入驻不仅提升了洛阳的现代感与国际化形象，还增强了洛阳城市吸引力和高端商务活动的接待能力。通过引入国际水准的服务标准和管理经验，推动了洛阳服务业品质升级及中外文化交流，为洛阳的经济发展带来了积极影响。

签约仪式上，河南交响乐团、河南民族乐团、开心麻花等来自全国的十余家主流演艺团队与洛阳正大文化交流中心总经理孙运洲签订合作协议。将为洛阳市民带来固定的、常态化的多剧种精彩剧目和高品质演出，共同促进洛阳文化演出领域提质升级。

仪式现场，共青团洛阳市委员会、翠云路街道办事处共同见证洛阳正大国际广场“青年友好城市综合体”揭牌。近年来，洛阳正大广场持续深耕打造青年友好型商场，此番“青年友好城市综合体”的揭牌，标志着洛阳正大国际广场助力洛阳青年友好型城市建设迈出了关键一步。PartyKing、美豪桌球、悦动健身、奕贰电竞馆、辉闯搏击等青年友好品牌共同见证此次揭牌。

“青年兴则城市兴，青年强则城市强”。此次洛阳正大国际文商旅城市综合体全新升级和“青年友好城市综合体”揭牌为洛阳正大国际广场树立了鲜明的青年友好品牌形象，进一步营造了充满活力、创新和包容的青年友好型商业环境。促进了多元化业态融合与城市活力的提升，更为洛阳青年友好型城市建设注入了新动力。助力洛阳向着成为年轻理想城市稳步前进，进一步推动洛阳的社会经济发展和现代化进程。

承古韵以开新局，聚全球而向未来。下一步，洛阳正大国际广场将构建一站式“产、学、研、游、娱、购”消费场景，携手更多世界级品牌，引领洛阳城市更新的新浪潮，向着更加广阔的国际市场扬帆起航，开启洛阳商业走向世界的新篇章。