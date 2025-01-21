龙年收官盛宴 | 音舞诗画过大年即将启幕！二里头红包封面即将上线，敬请期待...

踏歌伊洛畔，舞绘盛世颜！音舞诗画贺新岁，穿越盛唐洛阳年！

踏歌伊洛畔，舞绘盛世颜！

音舞诗画贺新岁，穿越盛唐洛阳年！

音舞诗画 恭贺新岁

音符跃动，舞姿翩迁，诗意流淌，文化传承……1月21日、1月22日晚19:30洛阳歌舞剧院将用精湛的技艺和饱满的热情，为广大市民呈现一场集音乐、舞蹈、诗歌于一体的视听盛宴。在这里，广大市民将感受到河洛文化的绵延不绝，领略到文化传承的古今辉映。

《寻美伊洛诗语花都》《巳巳如意乐见国风潮》2025洛阳歌舞剧院音舞诗画专场演出即将启幕！

现场设置抽奖环节，现场观众有机会获得杜康小酒、蓝牙耳机、白马寺酸奶等礼品哦~(具体礼品请以实际情况为准)

演出将线上线下同步进行，请关注洛阳晚报、洛阳快闻、直播洛阳、洛阳融媒、潮广播、洛阳旅游、QQ浏览器(仅1月22日晚直播)等平台观看精彩演出~

直播时间

2025年1月21日晚19:30

2025年1月22日晚19:30

辞旧迎新岁，神都万象新！全市围绕“穿越盛唐洛阳年”这一主题谋篇布局，精心策划了三大场景，六项主题活动，多项联动活动，打造一场极具沉浸感与参与感的春节文化盛宴！

穿越盛唐 梦回洛阳

洛阳城里都是宝！到隋唐洛阳城体验“宫里过年”的仪式感、到洛邑古城感受坊间过年的烟火味、去天街领略神都奇幻，还可到龙门祈福，逛一逛龙门市集，尽享穿越无极限~

文旅惠民 乐享不停

神都有好礼，暖待四海朋。全市推出40余项“乐演 乐购 乐游 乐食 乐宿”主题文旅惠民促消活动。博物馆延时迎客来，机动车轻微违章免处罚，数千余免费停车位，“一码游洛阳”100万打车券免费领，全市五大商圈优惠不断，住宿最低4折起，牡丹系列、博物馆系列、二里头系列、盲盒系列、真捣蛋系列，是洛阳礼物更是历史文化传承。

资料图

十三坊武皇盛宴等五大宫宴让您领略盛唐宫廷的盛宴……一系列贴心举措让广大市民在洛阳玩得开心、住得舒心、购得放心。更多精彩活动请关注“洛阳旅游”“一码游洛阳”平台。

登万安、赏伊洛、逛古镇、观民俗、住民宿，魅力伊滨邀您来！明日新城、科技之城、创新之城，春节期间，魅力伊滨将推出一系列丰富多彩的文化旅游活动惠客迎宾，敬请关注！

特别鸣谢：赛宠生物科技、意外博物文创、炎恩家具制造、震冠实业、双彬办公家具、洛阳八五三实业的大力支持。

惊喜连连 好运不断

1月17日，腾讯天美工作室自研的手游《合金弹头：觉醒》打造蛇年新春x穿越盛唐洛阳年版本——“神韵东方，不夜洛阳”。

参与线上答题赢取隋唐洛阳城景区免费门票！大年初一至初六每日前1000名游客有机会参加6000杯白马寺酸奶免费喝活动。

1月22日上午全市将推出新春1500万消费券发放活动，涵盖住房、商超、娱乐、体育各个领域。

1月22日演出现场，将举行腾讯ssv数字文化实验室联合二里头夏都遗址博物馆等全国6大博物馆开发的新年专属红包发布启动仪式，QQ浏览器将为大家带来“博物馆奇妙夜之河洛寻珍”活动。

二里头夏都遗址博物馆春节呈现文物AI讲解，意外博物二里头系列文创即将推出...

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