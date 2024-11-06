万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·品书香”

万福映栾川，非遗贺新春。春节将至，红灯笼高高挂起，在这个喜庆的日子里给心灵也寻一个温暖的归宿，来栾川，让我们一起在书香中过一个不一样的文化年。
万福映栾川，非遗贺新春。春节将至，红灯笼高高挂起，在这个喜庆的日子里给心灵也寻一个温暖的归宿，来栾川，让我们一起在书香中过一个不一样的文化年。
万福映栾川，非遗贺新春
春节将至，红灯笼高高挂起
在这个喜庆的日子里
给心灵也寻一个温暖的归宿
来栾川
让我们一起在书香中
过一个不一样的文化年
巧手“剪”银蛇
活动时间：2月4日下午15：00
活动地点：滨河南路城市书房
手工DIY生肖春节蛇年画，感受传统文化的魅力，让这张独一无二的年画成为家中最特别的装饰。
巧手做灯笼 欢喜闹元宵
活动时间：2月10日下午15：00
活动地点：八一桥北城市书房
手工制作花灯，以一盏盏精美花灯，点亮家的温馨，增添节日的喜庆氛围，同时，通过讲解与视频，让读者了解元宵节的悠久历史与文化内涵。
喜猜灯谜闹元宵
活动时间：2月12日晚上19：00
让文化新春走进生活，在娱乐的同时，以诗、词为媒介，与古人对话，感受传统文化的魅力。
品书香
致敬经典阅读
悦享文化传承
过一个不一样的文化年吧
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605