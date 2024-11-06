万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·品书香”

万福映栾川，非遗贺新春。春节将至，红灯笼高高挂起，在这个喜庆的日子里给心灵也寻一个温暖的归宿，来栾川，让我们一起在书香中过一个不一样的文化年。

万福映栾川，非遗贺新春。春节将至，红灯笼高高挂起，在这个喜庆的日子里给心灵也寻一个温暖的归宿，来栾川，让我们一起在书香中过一个不一样的文化年。 万福映栾川，非遗贺新春 春节将至，红灯笼高高挂起 在这个喜庆的日子里 给心灵也寻一个温暖的归宿 来栾川 让我们一起在书香中 过一个不一样的文化年 巧手“剪”银蛇 活动时间：2月4日下午15：00 活动地点：滨河南路城市书房 手工DIY生肖春节蛇年画，感受传统文化的魅力，让这张独一无二的年画成为家中最特别的装饰。 巧手做灯笼 欢喜闹元宵 活动时间：2月10日下午15：00 活动地点：八一桥北城市书房 手工制作花灯，以一盏盏精美花灯，点亮家的温馨，增添节日的喜庆氛围，同时，通过讲解与视频，让读者了解元宵节的悠久历史与文化内涵。 喜猜灯谜闹元宵 活动时间：2月12日晚上19：00 活动地点：八一桥北城市书房 让文化新春走进生活，在娱乐的同时，以诗、词为媒介，与古人对话，感受传统文化的魅力。 来栾川 品书香 致敬经典阅读 悦享文化传承 来栾川 过一个不一样的文化年吧