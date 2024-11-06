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公益先行！2025洛阳新就业形态劳动者暖冬行动情满归家路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.01.21 16:28
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　　新年伊始，春节将至。1月20日，“城市有爱 阳光随行”2025洛阳新就业形态劳动者暖冬行动情暖洛阳站，外出务工返乡者纷纷驻足，在一个个别具创意与温情的公益体验项目中共贺新年新禧、感受城市温度。

　　自活动开展以来，用实际行动关爱洛阳新就业形态劳动者们，成了洛阳城一抹明艳而温暖的色彩。

　　他们是风雨无阻的外卖小哥，穿梭于大街小巷，将热气腾腾的美食送到千家万户。

　　他们是步履不停的快递小哥，用脚步丈量着城市的每个角落，将一份份期待和惊喜送到人们手中。

　　他们是日夜兼程的网约车司机，用方向盘转动着城市的脉搏，将人们安全送达目的地。

　　他们是默默奉献的医院护工，用爱心和耐心守护着病患的健康，为他们带去温暖和希望。

　　他们是辛勤劳作的建筑工人，用汗水和双手筑起城市的高楼大厦，为城市发展贡献力量。

　　这个冬天，因为有你们，洛阳更加温暖！

　　关怀与支持，我们在行动！

　　洛阳新就业形态劳动者暖冬行动系列活动，旨在积极响应洛阳市加强对新就业形态劳动者、城市服务保障人员关怀与支持的号召，以实际行动诠释爱心力量。

　　自暖冬行动开展以来，爱心义剪活动作为重要组成部分，切实为劳动者送上关怀。期间，相关部门充分发挥组织协调作用，为活动提供有力支撑。

　　洛阳市个体私营经济发展促进中心主任宋文辉表示，未来将进一步加大对个体工商户和私营企业的扶持力度，诚邀更多洛阳籍返乡人才留洛就业，共绘城市发展画卷。

　　共青团洛阳市委副书记高晓宇表示，共青团洛阳市委已通过广泛开展服务新就业青年群体的活动，多方面为其生活提供便利，接下来将通过美业爱心驿站项目，为更多新就业形态劳动者提供义剪服务。

　　洛阳市总工会党组成员、副主席陈剑锋表示，希望能够通过实实在在的服务和帮助，让劳动者感受到工会“娘家人”般的温暖。

　　作为爱心企业，洛阳阳光医院建院18年来，始终秉持公益初心，助推洛阳公益事业发展。洛阳阳光医院院长周新表示，希望借此活动，唤起社会各界对新就业形态劳动者的理解和关注。

　　爱心义剪活动中，我市多家美发机构积极参与，服务劳动者行业涵盖快递、外卖、网约车等，全网关注度突破百万次。现场，爱心理发师被授予“洛阳爱心托尼”荣誉奖杯，爱心企业更是为理发师送上健康礼包、牛奶、水果礼盒等。

　　公益与温暖，我们在现场！

　　以公益服务为核心，活动现场设爱心义剪区、公益留影区、公益体检区以及红包福利区，来往旅客可以免费体验区域项目。

　　同时，现场发起有奖互动，来往旅客积极参与，赢取由洛阳阳光医院提供的健康礼包。本次活动不仅提供了诸多公益服务，更是爱与希望的具象化表达。

　　洛阳新就业形态劳动者暖冬行动系列活动由洛阳市总工会、共青团洛阳市委、洛阳市个体私营经济发展促进中心联合主办，洛阳网承办，爱心企业洛阳阳光医院独家赞助，洛阳市美业协会行业支持，加多宝、科迪巨尔乳业洛阳有限公司、洛阳市特色农产品展销中心、洛浅糖面包房友情支持，旨在积极响应洛阳市加强对新就业形态劳动者、城市服务保障人员关怀与支持的号召，以实际行动诠释爱心力量。

　　洛阳阳光医院近年来，充分利用自身的医疗资源和专业优势，积极组织开展阳光冬日送温暖行动、首届“阳光杯”全民捡跑活动等公益活动，还向困难群众赠送生活用品及健康体检服务，用实际行动践行社会责任、彰显企业担当。接下来，洛阳阳光医院将更多地参与此类活动，为公众带来更好的医疗体验，将公益事业进行到底。

　　公益初心赓续，爱心永不止步。未来，2025洛阳新就业形态劳动者暖冬行动将携更多暖心活动亮相，传递社会正能量，彰显城市新风尚。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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