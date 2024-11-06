孟津区：全力打造叉车工培训品牌 让农民端上“金”饭碗

近日，在洛阳市孟津区朝阳镇一家物流企业，42岁的刘三丽驾驶叉车穿梭其间，运输货物轻车熟路。

近日，在洛阳市孟津区朝阳镇一家物流企业，42岁的刘三丽驾驶叉车穿梭其间，运输货物轻车熟路。

“当上叉车工，等于端上了‘金饭碗’！”刘三丽笑着说，此前她主要依靠打零工维持生计。去年年初，她参加了孟津区人社局举办的免费叉车工培训班，经过11天的理论和实操课程学习，顺利获得中级叉车工技能等级证，随后又拿到操作证持证上岗。技能提升让刘三丽如愿走上物流企业的“吃香”岗位，不仅工作更稳定了，收入也翻了一番。

乡村振兴，需要人才支撑。去年以来，孟津区人社局高度重视“人人持证、技能洛阳”建设工作，突出产业发展、社会需求和就业导向，聚焦培训、取证、就业等关键环节，为有培训需求的适龄劳动力提供精准培训，推动农民工从“体力型”向“技能型”转变。 2024年，孟津区累计完成各类职业技能培训11608人次、新增技能人才8465人、新增高技能人才2248人，形成了以技能促就业、以就业促增收的良性循环。

临近年关，多家企业即将放假，但孟津长庚职业技能培训学校却忙着张罗新一期叉车工培训开班。

“现在正是外出务工人员返乡之际，也是农民工提升技能的好时机。”孟津长庚职业技能培训学校校长李艳飞干劲十足，他说，开班消息不胫而走，迅速满员。