洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区：全力打造叉车工培训品牌 让农民端上“金”饭碗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.21 16:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。
 

　　近日，在洛阳市孟津区朝阳镇一家物流企业，42岁的刘三丽驾驶叉车穿梭其间，运输货物轻车熟路。

　　“当上叉车工，等于端上了‘金饭碗’！”刘三丽笑着说，此前她主要依靠打零工维持生计。去年年初，她参加了孟津区人社局举办的免费叉车工培训班，经过11天的理论和实操课程学习，顺利获得中级叉车工技能等级证，随后又拿到操作证持证上岗。技能提升让刘三丽如愿走上物流企业的“吃香”岗位，不仅工作更稳定了，收入也翻了一番。

　　乡村振兴，需要人才支撑。去年以来，孟津区人社局高度重视“人人持证、技能洛阳”建设工作，突出产业发展、社会需求和就业导向，聚焦培训、取证、就业等关键环节，为有培训需求的适龄劳动力提供精准培训，推动农民工从“体力型”向“技能型”转变。 2024年，孟津区累计完成各类职业技能培训11608人次、新增技能人才8465人、新增高技能人才2248人，形成了以技能促就业、以就业促增收的良性循环。

　　临近年关，多家企业即将放假，但孟津长庚职业技能培训学校却忙着张罗新一期叉车工培训开班。

　　“现在正是外出务工人员返乡之际，也是农民工提升技能的好时机。”孟津长庚职业技能培训学校校长李艳飞干劲十足，他说，开班消息不胫而走，迅速满员。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
        益生菌可以改善肠道健康，选择性的杀死肠道的致病菌，调节肠道菌群失调，对提升代谢有一定的帮助，但并不能...
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
  • ·维生素C能防治感冒？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中雪！大雪！洛阳最新天气预报来了
  • 揭牌！小儿内科（龚四堂）名医工...
  • 22日10点开抢！河南第二波新春消...
  • 洛阳代表团举行全体会议和分组会议
  • 牡丹也能凌寒开——一株年宵牡丹...
  • 洛阳市自然资源和规划局：已规划...
  • “洛阳味道”又上新！洛阳年夜饭...
  • 汉魏故城遗址博物馆拟定于今年牡...
  • 聚焦5个方面 洛阳市今年安全生产...
  • 万人助万企：企业坐“C位” 部门...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    开元湖公园景观

    提前赏灯饱眼福

    老城走走看看

    藏在民宅中的博物馆
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605