关爱劳动者 洛阳这个社区“新”意满满

“平时忙着送餐，根本没机会打扮自己。这指甲一做，过年的精气神都有了！”近日，洛阳市西工区光华路社区贴合居民个性化需求，联系辖区职业培训学校，为新就业形态从业人员及家属送上免费美甲服务。

“平时忙着送餐，根本没机会打扮自己。这指甲一做，过年的精气神都有了！”近日，洛阳市西工区光华路社区贴合居民个性化需求，联系辖区职业培训学校，为新就业形态从业人员及家属送上免费美甲服务。

活动现场，美甲师将各色指甲油、亮片装饰等材料一一呈现，协助大家挑选喜爱的款式和颜色。“天天羡慕别人的美甲，趁着这个休息的空档，咱也来美美。”外卖员杨茜结束了一上午的奔波后来到社区活动室，挑选了喜爱的款式。看着明艳的色彩在指甲绽放，她拿出手机拍照，发个朋友圈记录美好时刻。

在美甲的同时，大家你一言我一语，分享着年货筹备、生活趣事。社区工作人员一边忙着递工具，一边了解新业态人员的困难与需求，并向他们介绍社区为居民和新业态群体提供的各类服务和保障，鼓励他们积极参与社区活动。

社区工作人员表示，接下来，将从满足不同年龄段、不同兴趣爱好居民群众、新业态人员的精神文化需求出发，策划更多元化、个性化服务活动，持续为他们的幸福生活加码。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 金圆）