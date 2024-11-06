大熊猫组局！快来加入这场春节欢庆会

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百节年为首！期盼已久的春节就要到喽！华夏大地上处处张灯结彩，喜气洋洋的节日氛围拉满~
百节年为首！
期盼已久的春节就要到喽！
华夏大地上处处张灯结彩
喜气洋洋的节日氛围拉满~
欢乐的春节
最少不了的就是各种组局啦
“团圆局”“亲戚局”“老友局”……
反正就各种“饭局”“牌局”“酒局”
“游戏局”“相亲局”……
小编在这里悄悄告诉大家——
可爱的大熊猫“强强”“国国”
也组了个“欢庆局”！
它们不仅为大家准备了一场精彩的
《四海迎新春祝福滚滚来》非遗联欢会
还有充满惊喜的春节礼物(哇哦~)
接下来，小编先跟大家剧透一丢丢
这场“欢庆局”到底有些啥？
首先~
我们能见到“熊猫姐姐”李子柒
还能解锁她的新手艺！
她做的是什么呢？
正片见！
还有两位老朋友要跟我们见面
它们就是——
“颜值爆表”的大熊猫灵岩
“帅气优雅”的大熊猫迈迈
这两位“人气爆棚”的熊猫
邀请我们一起换上汉服
逛古都洛阳
体验浓浓年味儿
剪窗花~写对联~逛庙会~赏花灯~
再吃一顿正宗的洛阳水席！
咦~~~美滋滋嘞！
吃喝玩乐这些项目安排妥
来参加的朋友们记得动动发财的小手~
找到抽奖入口
点一点、等一等、看一看……
诶！兴许就中奖了呢！
礼物虽小~
也是我们的一点小心意(可爱脸)
1月22日、23日一共4轮抽奖
都来玩！
舞台交给你！麦克风也给你！
1月22日至2月12日
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你和大熊猫的好玩故事
话题广场就在这儿了
由你发挥！
独乐乐不如众乐乐嘛~
要留意评论区“熊猫小助手”出没哦！
如果TA在你的帖子下留言
一定一定记得按照TA的引导领取小礼物！
以上就是小编能透露给大家的啦
1月22日
大熊猫频道不见不散！
包有趣~包好玩的嘞~(学习强国记者 屈姗 制图 刘凯莹)