大熊猫组局！快来加入这场春节欢庆会

百节年为首！期盼已久的春节就要到喽！华夏大地上处处张灯结彩，喜气洋洋的节日氛围拉满~

百节年为首！期盼已久的春节就要到喽！华夏大地上处处张灯结彩，喜气洋洋的节日氛围拉满~ 百节年为首！ 期盼已久的春节就要到喽！ 华夏大地上处处张灯结彩 喜气洋洋的节日氛围拉满~ 欢乐的春节 最少不了的就是各种组局啦 “团圆局”“亲戚局”“老友局”…… 反正就各种“饭局”“牌局”“酒局” “游戏局”“相亲局”…… 小编在这里悄悄告诉大家—— 可爱的大熊猫“强强”“国国” 也组了个“欢庆局”！ 它们不仅为大家准备了一场精彩的 《四海迎新春祝福滚滚来》非遗联欢会 还有充满惊喜的春节礼物(哇哦~) 接下来，小编先跟大家剧透一丢丢 这场“欢庆局”到底有些啥？ 首先~ 我们能见到“熊猫姐姐”李子柒 还能解锁她的新手艺！ 她做的是什么呢？ 正片见！ 还有两位老朋友要跟我们见面 它们就是—— “颜值爆表”的大熊猫灵岩 “帅气优雅”的大熊猫迈迈 这两位“人气爆棚”的熊猫 邀请我们一起换上汉服 逛古都洛阳 体验浓浓年味儿 剪窗花~写对联~逛庙会~赏花灯~ 再吃一顿正宗的洛阳水席！ 咦~~~美滋滋嘞！ 吃喝玩乐这些项目安排妥 来参加的朋友们记得动动发财的小手~ 找到抽奖入口 点一点、等一等、看一看…… 诶！兴许就中奖了呢！ 礼物虽小~ 也是我们的一点小心意(可爱脸) 1月22日、23日一共4轮抽奖 都来玩！ 舞台交给你！麦克风也给你！ 1月22日至2月12日 登录学习强国App大熊猫频道 进入#四海迎新春祝福滚滚来#话题广场 发帖分享春节期间 你和大熊猫的好玩故事 话题广场就在这儿了 由你发挥！ 独乐乐不如众乐乐嘛~ 要留意评论区“熊猫小助手”出没哦！ 如果TA在你的帖子下留言 一定一定记得按照TA的引导领取小礼物！ 以上就是小编能透露给大家的啦 1月22日 大熊猫频道不见不散！ 包有趣~包好玩的嘞~(学习强国记者 屈姗 制图 刘凯莹)