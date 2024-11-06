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大熊猫组局！快来加入这场春节欢庆会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “学习强国”学习平台 2025.01.21 13:35
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　　百节年为首！

　　期盼已久的春节就要到喽！

　　华夏大地上处处张灯结彩

　　喜气洋洋的节日氛围拉满~

　　欢乐的春节

　　最少不了的就是各种组局啦

　　“团圆局”“亲戚局”“老友局”……

　　反正就各种“饭局”“牌局”“酒局”

　　“游戏局”“相亲局”……

　　小编在这里悄悄告诉大家——

　　可爱的大熊猫“强强”“国国”

　　也组了个“欢庆局”！

　　它们不仅为大家准备了一场精彩的

　　《四海迎新春祝福滚滚来》非遗联欢会

　　还有充满惊喜的春节礼物(哇哦~)

　　接下来，小编先跟大家剧透一丢丢

　　这场“欢庆局”到底有些啥？

　　首先~

　　我们能见到“熊猫姐姐”李子柒

　　还能解锁她的新手艺！

　　她做的是什么呢？

　　正片见！

　　还有两位老朋友要跟我们见面

　　它们就是——

　　“颜值爆表”的大熊猫灵岩

　　“帅气优雅”的大熊猫迈迈

　　这两位“人气爆棚”的熊猫

　　邀请我们一起换上汉服

　　逛古都洛阳

　　体验浓浓年味儿

　　剪窗花~写对联~逛庙会~赏花灯~

　　再吃一顿正宗的洛阳水席！

　　咦~~~美滋滋嘞！

　　吃喝玩乐这些项目安排妥

　　来参加的朋友们记得动动发财的小手~

　　找到抽奖入口

　　点一点、等一等、看一看……

　　诶！兴许就中奖了呢！

　　礼物虽小~

　　也是我们的一点小心意(可爱脸)

　　1月22日、23日一共4轮抽奖

　　都来玩！

　　舞台交给你！麦克风也给你！

　　1月22日至2月12日

　　登录学习强国App大熊猫频道

　　进入#四海迎新春祝福滚滚来#话题广场

　　发帖分享春节期间

　　你和大熊猫的好玩故事

　　话题广场就在这儿了

　　由你发挥！

　　独乐乐不如众乐乐嘛~

　　要留意评论区“熊猫小助手”出没哦！

　　如果TA在你的帖子下留言

　　一定一定记得按照TA的引导领取小礼物！

　　以上就是小编能透露给大家的啦

　　1月22日

　　大熊猫频道不见不散！

　　包有趣~包好玩的嘞~(学习强国记者 屈姗 制图 刘凯莹)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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