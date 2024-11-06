洛阳市纪检监察机关：严惩群众身边的“蝇贪蚁腐”

整治群众身边不正之风和腐败问题，是促进改革成果更好更公平惠及广大人民群众的必然要求，是关系党的执政根基的大事。2024年，全市纪检监察机关把集中整治群众身边不正之风和腐败问题作为重大政治任务，采取超常规措施，狠抓案件查办，下大气力惩治“蝇贪蚁腐”，解决了一批群众急难愁盼问题，推动反腐败斗争向基层延伸、向群众身边延伸，以实际成效让人民群众真切感受到正风反腐加力度、清风正气在身边。

整治群众身边不正之风和腐败问题，是促进改革成果更好更公平惠及广大人民群众的必然要求，是关系党的执政根基的大事。2024年，全市纪检监察机关把集中整治群众身边不正之风和腐败问题作为重大政治任务，采取超常规措施，狠抓案件查办，下大气力惩治“蝇贪蚁腐”，解决了一批群众急难愁盼问题，推动反腐败斗争向基层延伸、向群众身边延伸，以实际成效让人民群众真切感受到正风反腐加力度、清风正气在身边。

坚持“双专班”推动 凝聚攻坚合力

群众期盼处，就是正风肃纪反腐的发力点。

自2024年4月以来，全市纪检监察机关坚持将群众身边不正之风和腐败问题集中整治作为政治工程、民心工程、强基工程，集中时间、集中精力、集中力量，深化运用“双专班”工作机制，构建“党委统筹领导、纪委牵头主抓、部门排查整治、社会共同参与”合力攻坚格局，凝聚起超常规纵深推进集中整治的强大合力。

市委带头落实主体责任。市委常委会会议多次研究部署集中整治工作，市委、市政府主要领导多次暗访调研，分管市领导领衔重点领域整治，示范带动县、乡各级党委政府全面行动、同向发力、一贯到底。

市纪委监委坚定履行监督专责，成立领导小组和监督专班，建立领导班子包县联络机制，分片包区全覆盖督促推动，及时约谈工作不力、进展缓慢的单位负责人，全力推动集中整治取得实效。全市纪检监察机关坚定不移超常规发力攻坚案件查办，抓深抓实整改整治，办成办好民生实事，全面加强基层监督，切实压紧压实集中整治责任。

针对群众身边不正之风和腐败问题点多面广的现实情况，全市23个职能部门切实履行行业监管职责，紧盯行业领域突出问题，细化制订专项整治方案，通过问题排查整改、执法检查和行业治理，抓本级、带系统，条线推动各领域专项整治工作，深入排查治理各类突出问题。

紧盯“小切口”问题 严惩“蝇贪蚁腐”

群众反对什么、痛恨什么，就坚决防范和纠正什么。

为推动集中整治走深走实，市纪委监委选取学生“营养餐不营养”、村集体“三资”管理等重点领域，分别开展专项监督，清单化、台账式推进，压紧压实各级各部门相关整治责任，坚决查处侵害群众利益问题。

办案是最有力的监督。全市纪检监察机关紧盯群众身边的“蝇贪蚁腐”，全面起底问题线索，强力推进案件查办。市、县两级纪检监察机关领导班子成员分包督导疑难复杂的“骨头案”“钉子案”，运用提级办理、指定管辖、交叉办案等方式攻坚突破，严肃查办了一批有影响、有分量的案件。

“校园餐”关乎学生健康，关系千家万户。专项整治领导小组围绕中小学膳食经费管理案件暴露出的问题，从“校园餐”餐费流向、经营权发包、食品物资采购管理等方面深入“解剖麻雀”，形成操作性强、可复制的《洛阳市“校园餐”领域突出问题专项整治指导手册》，推动全市排查整改问题1056个，严肃查处了一批违纪违法案件，并将收缴的违纪违法资金全部返还学校改善学生膳食。

村(社区)集体“三资”监督涉及面广、业务性强。市纪委监委组建工作专班，深入开展清查一遍集体账务、解决一批突出问题、查处一批典型案件、完善一批监管制度、提升一轮治理效能“五个一”行动，全面起底“三资”领域问题线索，坚决查处涉及的监管失职失责及背后的风腐问题，着力破解集体“三资”管理存在的顽瘴痼疾。