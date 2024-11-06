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洛阳市广泛开展寒假法治教育 护航青少年成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.20 15:42
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　　近日，洛阳市洛龙区司法局邀请“八五”普法讲师团走进辖区中小学校开展法治宣传教育，针对学生们寒假期间可能遇到的人身安全、网络安全、电信诈骗等问题，结合真实案例，宣讲法律知识和安全防范措施。

　　连日来，洛阳市司法局联合市教育局组织全市法治副校长开展“寒假前法治课堂最后一课”活动。此次活动是对“八五”普法规划的积极践行。活动中，普法志愿者紧密围绕青少年成长需求，全方位、多层次地将法治知识融入校园教育，鼓励学生和家长共同学习，加强家校共育，确保法治教育延伸到家庭，提升青少年学生法治观念和法治素养，预防未成年人违法犯罪，增强依法维护自身权利和尊重他人合法权益、尊重规则的意识和能力，为学生们度过一个安全、文明的假期筑牢坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 仝靖怡 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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