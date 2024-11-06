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洛阳利尔入选工信部2024年度质量提升与品牌建设典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.20 08:43
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　　记者从市工信局获悉，近日工信部发布2024年度质量提升与品牌建设典型案例名单，洛阳利尔功能材料有限公司凭借“耐火材料全生命周期的质量管理数字化”榜上有名，系全省唯一入选企业。

　　为进一步提升工信质量管理能力，打造更多具有国际影响力的“中国制造”品牌，工信部组织开展了2024年度质量提升与品牌建设典型案例遴选工作，围绕质量管理能力、质量技术创新应用、可靠性提升、品牌建设等方向面向全国征集。

　　洛阳利尔“耐火材料全生命周期的质量管理数字化”属于质量管理能力方向。聚焦该项重点工作，企业将数字能力建设作为推进质量管理数字化发展的主线，积极建立耐火材料全生命周期质量管理架构并推动实施，开展了数据规范化、流程标准化和系统集成化的转型，解决了数据孤岛、订单及物料标识不规范及信息共享困难的问题，在产能提升、质量保障、智慧生产、减员增效等方面效果显著，实现了整体发展从“制造”到“智造”的升级转变。

　　我市近年积极引导和鼓励企业运用先进质量管理方法，持续擦亮“洛阳制造”品牌。后续全市将加强对典型案例的政策支持和宣传推广，推动更多洛阳企业在质量提升与品牌建设上取得新成效。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张三保)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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