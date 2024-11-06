洛阳冬阳温柔送暖 早晚寒意不减

昨日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。

昨日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。 昨日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。24日前后受冷空气及高空低槽影响，有一次小雨雪天气。 具体天气预报 今日：晴天间多云，气温0℃～16℃。 20日(周一)：晴天间多云，气温-3℃～17℃。 21日(周二)：晴天转多云，东北风3～4级，气温-2℃～12℃。 22日(周三)：多云间晴天，气温-1℃～12℃。 23日(周四)：阴天间多云，气温0℃～7℃。 24日(周五)：阴天转小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温-1℃～6℃。 25日(周六)：小雨转多云，西北风4级左右，阵风5～7级，气温-1℃～5℃。 温馨提示 天气晴好，早晚温度低，外出注意保暖。空气干燥，请注意及时补充水分。路上车多人多，注意出行安全。⑥