洛阳冬阳温柔送暖 早晚寒意不减

昨日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。
昨日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。
昨日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。24日前后受冷空气及高空低槽影响，有一次小雨雪天气。
具体天气预报
今日：晴天间多云，气温0℃～16℃。
20日(周一)：晴天间多云，气温-3℃～17℃。
21日(周二)：晴天转多云，东北风3～4级，气温-2℃～12℃。
22日(周三)：多云间晴天，气温-1℃～12℃。
23日(周四)：阴天间多云，气温0℃～7℃。
24日(周五)：阴天转小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温-1℃～6℃。
25日(周六)：小雨转多云，西北风4级左右，阵风5～7级，气温-1℃～5℃。
温馨提示
天气晴好，早晚温度低，外出注意保暖。空气干燥，请注意及时补充水分。路上车多人多，注意出行安全。⑥
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