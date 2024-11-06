1月23日起，洛阳206路公交线路优化调整

近日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，为进一步方便群众出行游玩，沉浸式体验洛阳文旅魅力，有效做好公交与地铁1号线、景区间的接驳，同时强化洛邑古城、丽景门、应天门、九洲池等景区之间的公交连接，洛阳公交集团将于1月23日起，优化调整206路。

近日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，为进一步方便群众出行游玩，沉浸式体验洛阳文旅魅力，有效做好公交与地铁1号线、景区间的接驳，同时强化洛邑古城、丽景门、应天门、九洲池等景区之间的公交连接，洛阳公交集团将于1月23日起，优化调整206路。 近日，洛阳公交集团微信公众号发布消息，为进一步方便群众出行游玩，沉浸式体验洛阳文旅魅力，有效做好公交与地铁1号线、景区间的接驳，同时强化洛邑古城、丽景门、应天门、九洲池等景区之间的公交连接，洛阳公交集团将于1月23日起，优化调整206路。 线路去程从新区第一公交停车场发车，沿原线行驶至九都东路与承福门大街交叉口后，改走承福门大街、中州中路、定鼎大道、唐宫中路、金谷园路恢复原线，调整路段回程与去程线路一致。 增加站位：承福门大街盐店口街口、丽景门、西关、中州中路定鼎大道口、唐宫中路宫隅路口、唐宫中路嘉豫门大街口、唐宫中路影院街口。 取消站位：定鼎立交桥东、定鼎立交桥西、嘉豫门大街九都路口、凯旋东路嘉豫门大街口(去程)、嘉豫门大街凯旋东路口(回程)、凯旋东路七一路口、王城广场南(去程)、凯旋东路人民东路口(回程)、王城广场。 首、末班发车时间 新区第一公交停车场 6：00-19：00 洛阳站 6：56-19：56 ⑥