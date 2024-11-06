加速聚链成群！全省农机装备产业“洛阳动力”更足

日前，省农机装备产业链协作联盟年度工作会议在洛召开，进一步强化农机装备产业发展“洛阳动力”。

日前，省农机装备产业链协作联盟年度工作会议在洛召开，进一步强化农机装备产业发展“洛阳动力”。

作为联盟盟长单位，中国一拖在会上发布联盟建设情况：去年联盟积极发挥桥梁作用，通过协作发展，实现全省农机装备产业链企业整体经营业绩较好，大中型拖拉机国内市场占有率稳定，收获机销售量同比大幅度增长。

其中，在集群建设方面，中国一拖与市农机装备产业链专班加强合作，成功助力“洛阳现代农机装备集群”入选国家先进制造业集群，初步实现省产业链方案聚链成群工作目标。

多项洛阳农机创新成果在本次会议上得到集中展示。中国一拖重点介绍了企业推出的大马力动力换挡、无级变速拖拉机和丘陵山地拖拉机；一拖众成则展示了企业围绕大马力智能拖拉机推出的系列离合器配件。

通过现场签约，农机企业将“强强联手”，进一步推动全省农机装备产业发展。其中，洛阳福格森与河南工程学院签订产学研合作协议，双方将联合开展智能作物根茬清洁燃烧生态还田病虫草害热物理防控关键技术与装备研究。中国一拖则分别与中德液压机械、长盛机械贸易等企业达成协议，将围绕产品配套和产品经销开展对应合作。

根据规划，后续省农机装备产业链协作联盟将继续发挥桥梁作用，突出延链补链强链，从抓好关键装备研发、加大企业培育力度、健全创新体系、加强人才培育、强化政策保障等方面发力，确保高质高效推进省农机装备产业链培育工作，为加快建设农业强省、推进农业农村现代化提供强力支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 周双雪)