现代农机装备集群获评国家先进制造业集群，建成全球“灯塔工厂”3家；支持郑州、洛阳建设国际消费中心城市，建强洛阳中原城市群副中心城市，开工呼南高铁焦洛平段，加快洛阳石化百万吨乙烯等项目建设，实施隋唐洛阳城等重点文旅项目，推动二里头遗址申遗……

省政府工作报告多处“点题”洛阳，为现代化洛阳建设赋能增势

建强洛阳中原城市群副中心城市

加快百万吨乙烯项目建设 推动二里头遗址申遗

现代农机装备集群获评国家先进制造业集群，建成全球“灯塔工厂”3家；支持郑州、洛阳建设国际消费中心城市，建强洛阳中原城市群副中心城市，开工呼南高铁焦洛平段，加快洛阳石化百万吨乙烯等项目建设，实施隋唐洛阳城等重点文旅项目，推动二里头遗址申遗……

18日，省十四届人大三次会议开幕，省政府工作报告多处“点题”洛阳，为现代化洛阳建设赋能增势。尤其是在布置今年重点工作时，强调要建强洛阳中原城市群副中心城市，同时多个提升洛阳城市能级的重大项目进入全省“大盘子”，将为洛阳改革发展带来更多政策红利。

回顾去年工作，点赞洛阳贡献

省政府工作报告指出，过去一年，面对严峻的挑战，全省上下牢记习近平总书记殷殷嘱托，在省委坚强领导下，锚定“两个确保”，实施“十大战略”，稳中求进、克难攻坚，较好完成了经济社会发展任务，现代化河南建设迈出新的坚实步伐。

其中，有不少洛阳的出彩之处，为全省争了光添了彩。

——在总结创新能力起势跃升时提出，省实验室27家、产业技术研究院6家、产业研究院55家，创新平台体系更加完善。其中，洛阳的省实验室有龙门实验室、中原空天材料与应用实验室。

——报告提出，去年全省荣获国家科学技术奖15项。在这个方面，洛阳共有5个项目获奖，占全省的33.3%。在河南省获奖的主持项目中，洛阳市获得了全省唯一的国家科技进步奖一等奖，获奖总数达到了4项，占全省的57.1%。项目质量和数量实现双突破，充分体现了洛阳深入实施创新引领发展战略取得的丰硕成果。

——在总结新兴产业加速成长的有关成效时指出，现代农机装备集群、超硬材料集群获评国家先进制造业集群。近年来，洛阳把农机装备列为全市重点发展的17条优势产业链之一，着力做大做强龙头企业，聚合产业链上下游企业，做强科技支撑能力，目前全市现代农机装备集群关联企业300余家，形成了以中国一拖为龙头、产业链上下联动的发展格局，成长为国内综合实力领先的农机装备产业集群。去年，这两个集群的成功入选，实现了河南国家先进制造业集群“零的突破”。

——报告还提出，河南已有3家全球“灯塔工厂”。这其中，宁德时代洛阳基地就是洛阳首个按照“灯塔工厂”标准设计建造的先进制造基地。该项目一期已投产，二期项目也正在加快建设，进一步扩大新能源电池的产能。

赋予新定位提出新要求，助力现代化洛阳建设

在今年的省政府工作报告中，关于洛阳的城市定位进一步强化。

在部署“更大力度推动以人为本的新型城镇化”工作时，提出要建强洛阳中原城市群副中心城市。

记者梳理发现，2023年省政府工作报告的相关表述为“推进洛阳中原城市群副中心城市建设”，2024年省政府工作报告表述为“支持洛阳加快中原城市群副中心城市建设”，与过去两年相比，这次省政府工作报告的定位，为洛阳发展提出了新的更高要求。

同时，报告对洛阳建强副中心的具体支撑上也进一步作了明确。报告提出，要培育壮大智能装备、新能源等新兴产业，加快沉浸演艺等文旅产业创新升级，联动济源、三门峡加快豫西转型发展。这些要求进一步为洛阳下步发展指明了方向。

部署2025年重点工作，洛阳分量更重

围绕2025年发展目标，省政府工作报告指出，要重点抓好十个方面重点工作。其中，洛阳同样承担了很重的分量。

——省政府工作报告把更大力度推动全方位扩大内需工作摆在十个方面重点工作的首位。其中，在部署加力提振消费时提出，要积极发展首发经济、银发经济、夜间经济、直播经济，推动百货店和购物中心开展“一店一策”改造，培育“小而美”“专而精”特色店铺。支持郑州、洛阳建设国际消费中心城市。

——在部署加力扩大投资工作时提出，要高质量推进“两重”项目建设，其中要开工建设焦洛平、南信合高铁。同时，报告还提出要抓好一批重点水利项目建设，其中提出要加快前坪水库灌区建设。

——在部署更大力度推动现代化产业体系建设工作时，指出要突出集群化发展，开展先进制造业集群提升行动，加快洛阳石化百万吨乙烯、漯河金海千亿级氟硅新材料项目建设。

——在部署未来产业培育工作时指出，要瞄准碳基新材料、先进功能材料等，支持郑州、洛阳、平顶山等地打造高性能复合材料产业集群，培育壮大未来材料产业。

同时要瞄准新型储能、氢能等，加快建设郑汴洛濮氢走廊、郑洛新焦锂电池产业带，培育壮大未来能源产业。

——在部署筑牢生态安全屏障工作时，报告提出，要深入实施“净水入黄河”工程，全面完成秦岭东段洛河流域保护和修复工程，修复黄河流域湿地1.1万亩，抓好伊洛河等重点支流综合治理，建设美丽幸福母亲河。

报告还提出，要扎实推进豫东、豫西水资源优化配置工程，开工新安提黄改造工程。

——在部署塑造文旅文创新品牌工作时，报告提出，要提升黄帝故里、老家河南、华夏古都等IP影响力，增强“行走河南·读懂中国”品牌效应。

加快建设黄河古都群世界级旅游目的地，实施隋唐洛阳城等重点项目。开展文旅产业链群建设三年行动，拓展文博研学、休闲康养、数字演艺等文旅新业态，打造“孔子周游列国”等精品旅游线路。

——在部署彰显文化遗产新魅力工作时，报告提出要打造大遗址保护利用走廊，加快国家文化公园河南段建设，建成汉魏故城遗址博物馆、开封悬河文化展示馆。

报告还特别提出，要推动二里头遗址、万里茶道河南段申遗。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 王思芮）