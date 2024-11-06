洛阳加强监管保障春节消费市场

蛇年春节的脚步越来越近。17日，洛阳市市场监管局执法人员到部分城市区和县区，检查节前食品药品供应储备、特种设备安全等工作。

蛇年春节的脚步越来越近。17日，洛阳市市场监管局执法人员到部分城市区和县区，检查节前食品药品供应储备、特种设备安全等工作。 蛇年春节的脚步越来越近。17日，洛阳市市场监管局执法人员到部分城市区和县区，检查节前食品药品供应储备、特种设备安全等工作。 检查组先后来到宝神鹿大药房太康路店、易合仓超市、红山欢乐谷、河南万省生物工程科技(卡萨米亚)有限公司等处，详细查看冬季常备药品供应储备、年货商品存储销售、特种设备检验检验及运行、食品加工场所环境卫生情况，要求相关企业严格落实食品药品安全主体责任，持续优化服务举措，提升广大市民游客的消费体验。特种设备从业人员要做好设备维护与检验，完善应急预案，提高应急处置能力，营造安全、有序、和谐的消费环境。 洛阳市市场监管局表示，洛阳各级市场监管部门将切实维护市场秩序和消费者合法权益，根据节日市场特点，强化线上线下一体化监管，持续畅通投诉举报渠道，充分发挥12315热线和平台作用，保证人民群众度过欢乐祥和的春节。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图）