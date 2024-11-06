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19日起，洛阳启动重污染天气橙色（Ⅱ级）预警响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.18 14:08
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　　洛报融媒记者从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，从1月19日凌晨零时起，全市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应，解除时间另行通知。

　　受河南省整体扩散条件转差影响，1月20日至24日，洛阳可能出现连续中度至重度污染天气过程。为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，保障公众身体健康，启动此次预警响应。

　　预警期间，全市的工业源、扬尘源和移动源应按照洛阳市2024年至2025年应急减排清单要求落实应急减排措施，确保在本次预警响应期间，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的20%。

　　城市管理部门应增加清扫、洒水、喷雾等作业频次。交通运输部门应采取有效措施防治公路扬尘污染。

　　按照要求，预警期间，要严格落实城市区柴油货车禁限行规定。丝路大道(含)以东、二广高速(不含)以西、新310国道(不含)以南、208国道(原洛栾快速路)与S238省道交叉口(不含)以北区域，伊滨路(不含)以东、掘丁路(不含)以西、开元大道(不含)以南、南山大道(不含)以北区域，禁止重型柴油货车通行。

　　原则上，除城市运行保障车辆和执行任务特种车辆，城市和县城建成区内禁止重型和中型柴油货车、低速载货汽车和拖拉机通行。涉及民生保供的运输车辆不采取橙色预警响应禁限行措施。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 赵亚虹 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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