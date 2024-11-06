依法扣押！洛阳偃师警方查获千余箱烟花爆竹

近日，洛阳市公安局偃师分局顾县派出所联合治安大队对顾县镇辖区进行安全隐患排查时，发现一废弃工厂内非法存储大量烟花爆竹。

近日，洛阳市公安局偃师分局顾县派出所联合治安大队对顾县镇辖区进行安全隐患排查时，发现一废弃工厂内非法存储大量烟花爆竹。

民警现场检查清点，这处废弃工厂仓库内共储存了1000余箱烟花爆竹。经查明，顾县镇燕某未获得烟花爆竹买卖、存储相关资质，民警依法对涉案的千余箱烟花爆竹进行扣押。目前，案件正在进一步办理中。

在民宅或废弃厂房内储存烟花爆竹，由于周围环境、人员等较为复杂，具有极大安全隐患，对周边的居民构成极大威胁。

民警提醒，对于非法储存、未经许可运输烟花爆竹的违法行为，依据治安管理处罚法第30条规定：违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。

对非法销售烟花爆竹及相关行为构成非法经营罪的，应当依照刑法第225条第一款的规定定罪处罚，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

对非法销售烟花爆竹及相关行为构成危险作业罪的，应当依照刑法第一百三十四条之一：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，具有发生重大伤亡事故或者其他严重后果的现实危险的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。

烟花爆竹属于易燃易爆危险物品，运输或存储不当，极易发生安全事故，危及人民群众生命财产安全。对于非法存储、运输、买卖烟花爆竹的违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击。如果发现有人非法销售、储存、运输烟花爆竹，请您拨打110进行举报。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 贾国栋 文/图）