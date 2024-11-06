部分岗位薪资过万！21日洛龙区“电商专场”招聘会等你来

洛阳朝霞文化股份有限公司招聘短视频编导、小红书运营人员，洛阳天久科技有限公司招聘跨境电商运营岗……21日，2025年洛龙区就业援助月暨“龙爱人才 赋能电商”专场招聘活动将举行，您千万别错过。

洛阳朝霞文化股份有限公司招聘短视频编导、小红书运营人员，洛阳天久科技有限公司招聘跨境电商运营岗……21日，2025年洛龙区就业援助月暨“龙爱人才 赋能电商”专场招聘活动将举行，您千万别错过。 洛阳朝霞文化股份有限公司招聘短视频编导、小红书运营人员，洛阳天久科技有限公司招聘跨境电商运营岗……21日，2025年洛龙区就业援助月暨“龙爱人才 赋能电商”专场招聘活动将举行，您千万别错过。 本次招聘会云集各类电商平台企业、电商服务企业以及其他招工企业，涵盖电商运营、客服、美工、市场营销、物流仓储、数据分析等众多岗位，平均月薪5000元，部分岗位薪资过万。 同时，招聘会现场还将专门设置了“一站式服务专区”，为求职者和企业提供就业创业政策咨询、岗位推送、档案转递咨询等相关服务。 活动主题：龙爱人才 赋能电商 活动时间：1月21日(周二)9:00至12:00 活动地点：洛阳市民之家二楼大厅(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王毅博 文/图)