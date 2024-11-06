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驻洛省人大代表于文杰亮相省十四届人大三次会议“代表通道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.18 10:44
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　　新材料产业作为战略性、基础性产业，既是制造业高质量发展的基石，也是高科技竞争的关键领域。

　　18日上午，在河南省十四届人大三次会议开幕前，驻洛阳的省人大代表、黎明化工研究设计院有限责任公司副总经理于文杰，精神饱满地亮相“代表通道”，围绕“新材料产业如何通过技术创业形成新优势”这一主题作了分享。近年来，河南省高位谋划，全力打造全国重要的新材料创新高地和先进材料生产基地。2024年，河南省的超硬材料集群已入选国家先进制造业集群。

　　作为一名从事材料学科研工作近40年的专家，于文杰有一个深刻的体会：新材料产业要想发展好，就要“建好一个大平台，瞄准两个大方向”。

　　具体而言，“一个大平台”就是指高能级的研发平台。于文杰表示，只有有了高能级平台，才能为科研人员搭建一个施展才能的创新大舞台。

　　以黎明院为例，每年拿出销售收入的10%作为科研经费，保证研发资金的投入，先后引进一批高科技人才，组建了高水平研发队伍，通过与国内一流高校开展合作，有效拓宽了创新渠道。目前，黎明院已建成5个国家级平台和5个省部级平台，科研能力大幅提升，每年能取得十多项国内领先的技术成果和30多项发明专利。

　　“两个大方向”是紧盯国家发展战略方向、紧盯市场前沿方向。

　　首先，发展新材料产业必须紧盯国家发展战略的大方向。针对国家发展规划的需求开展科研攻关，力争取得更多原创性技术。近年来，黎明院先后针对民用航空航天发展的相关需求开展了科研攻关，研制成功多个国际一流的先进材料，既推动了材料产业的发展，更为我国航空航天事业的进步作出了贡献。

　　发展新材料产业，还要紧盯市场前沿，围绕创新链和产业链的融合开展课题研究。于文杰举例说，前些年黎明院针对新能源汽车产业链发展需要，先后研发成功了整体玻璃车顶所使用的聚氨酯等多个新材料。这些材料的使用，不仅提高了汽车的安全性和舒适性，同时还提高了产业所需核心零部件生产效率。赶上了这几年新能源汽车产业发展的风口，这种提前布局可谓抢占了市场先机。

　　对于河南省新材料产业发展，于文杰建议，要在政策、资金、人才等方面出台更加系统的扶持政策，充分调动广大创新主体的积极性，打造良好的创新生态，协力让我省的新材料产业集群在全国占据更大发展优势。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 王思芮）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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