洛阳举行拜年活动 为全球客家乡亲送上新年祝福

昨日下午，洛阳市政协、洛阳市侨联、洛阳客家联合会在世界客家祖根地纪念公园举行拜年活动，向全球客家乡亲致以最诚挚的新年祝福，传递客家祖根地对客家乡亲的思念与牵挂。

昨日下午，洛阳市政协、洛阳市侨联、洛阳客家联合会在世界客家祖根地纪念公园举行拜年活动，向全球客家乡亲致以最诚挚的新年祝福，传递客家祖根地对客家乡亲的思念与牵挂。 昨日下午，洛阳市政协、洛阳市侨联、洛阳客家联合会在世界客家祖根地纪念公园举行拜年活动，向全球客家乡亲致以最诚挚的新年祝福，传递客家祖根地对客家乡亲的思念与牵挂。 活动现场，与会代表亲切致辞，感谢客家乡亲对世界客属第33届恳亲大会的大力支持，特别感谢客家乡亲在海外积极传播中华文化、促进中外交流合作所作出的突出贡献。 乡书何处达？归雁洛阳边。洛阳是华夏文明的重要发祥地，是全球一亿多客家人的祖根地。1700多年前，客家先民离开洛阳，首次南迁，衣冠南渡，播衍四方。千百年来，虽然相隔万里，但相承的血脉、相连的文化、相通的心灵，仍然让客家乡亲与洛阳命运相系、心手相连。2024年10月24日至26日，世界客属第33届恳亲大会在洛阳举行，来自六大洲50多个国家和地区的3500余名客家乡亲代表，齐聚祖根地洛阳，共叙乡情、共谋发展，书写了一段“客家回家，重聚共荣”的佳话。 “新春佳节，我们深切思念每一位客家乡亲，恭祝海内外客家乡亲新年快乐、阖家幸福、万事顺意。”洛阳市侨联相关负责人表示，期待海内外客家乡亲常回洛阳，共叙乡情，共谋发展。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 高艳芳 文/图）