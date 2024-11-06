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学习“最美基层民警” 讲好洛阳榜样故事
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.18 17:22
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见面会现场(前排左四为韩作君)

　　昨日，我市举行“榜样的力量”——2024全国“最美基层民警”学习宣传活动媒体见面会。

　　1月10日，在第5个中国人民警察节到来之际，中央宣传部、公安部向全社会发布了2024“最美基层民警”先进事迹，我市民警韩作君榜上有名。

　　韩作君，1975年11月出生，中共党员，一级警督警衔，2008年12月参加公安工作，现为市公安局洛龙分局刑侦大队民警，主要负责刑事案件现场勘验、痕迹物证检验比对、视频资料分析比对、案件分析串并、情报研判等工作。

　　从警16年来，韩作君勘查各类现场2200余次，利用指纹比中案件1200余起，通过技术比中嫌疑人4000余人次，协助侦破系列案件270余串，涉及案件2300余起。他曾荣获全国特级优秀人民警察、全国优秀人民警察、感动中原年度人物等荣誉称号，荣立个人二等功1次、个人三等功2次。

　　从警16年来，韩作君执着刑事技术研究，记录了17本案件工作日记，把涉案数据“装进”大脑，被誉为“行走的刑侦数据库”。他探索的“勘必细、比必快、串必准，打必狠”工作法在全市推广应用，大大提升了刑事技术质效，以他名字命名的“韩作君工作室”成为全市刑事技术交流平台和疑难案件侦办的强力支撑。

　　2019年7月，韩作君被诊断出膀胱癌并伴有肾上腺肿瘤，经过两次手术和一年多化疗，仍坚守在刑侦一线。自患病以来，他共勘验各类刑事案件现场300余个，串并系列案件120余起，破获各类案件160余起，为基层办案单位提供各类涉案人员线索2600余人次，特别是在2024年研判出潜逃34年的2名命案积案逃犯，用实际行动诠释了人民警察的忠诚与担当。

　　会后，市公安局在市图书馆举办了2024“最美基层民警”学习宣传巡讲洛龙专场活动，来自洛龙区的110余名干部群众到场参加。

　　当天，我市“出彩河南人——洛阳榜样发布厅”活动同步启动，将持续讲好洛阳榜样故事，传播洛阳榜样力量，打造洛阳对外宣传新阵地，让“洛阳榜样发布厅”这张名片更加闪亮。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 魏伟 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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