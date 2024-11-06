洛阳将组织青年参与春节文旅服务 现面向全市征集志愿者

17日，洛报融媒记者从团市委获悉，2025年春节文旅青年志愿者开始招募，现面向全市征集200名青年志愿者参与相关活动。

17日，洛报融媒记者从团市委获悉，2025年春节文旅青年志愿者开始招募，现面向全市征集200名青年志愿者参与相关活动。 17日，洛报融媒记者从团市委获悉，2025年春节文旅青年志愿者开始招募，现面向全市征集200名青年志愿者参与相关活动。 据悉，此次志愿服务时间为即日起至2月22日。招募岗位主要为引导员，服务地点包括龙门古街、洛阳博物馆、隋唐洛阳城、高铁站、火车站等地。部分青年志愿者将根据服务需求，身着汉服，变身为“城门郎”“金吾卫”等，为市民游客营造沉浸式游玩氛围。有意向参加的青年，可于1月20日前扫上方二维码报名。 此外，各县区团委也将分别统筹当地青年志愿服务工作，有意向参加的青年可于1月22日前在所在县区进行报名。 新安县 67280432 伊川县 68366170 洛宁县 66231269 汝阳县 68211374 栾川县 66822214 宜阳县 68882344 嵩县 66312412 涧西区 64823126 西工区 63892648 老城区 65230500 瀍河回族区 17638830907 洛龙区 63225132 偃师区 67712592 孟津区 67912292 洛阳市城乡一体化示范区 61276266 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 耿若源)