洛阳两部门发布春节文明实践活动倡议

紫气迎春早，文明气象新。2025年新春佳节将至，为传承传统美德，弘扬文明新风，过一个文明、平安、节俭、祥和的节日，现就春节文明实践活动发出如下倡议：

亲爱的朋友们：

紫气迎春早，文明气象新。2025年新春佳节将至，为传承传统美德，弘扬文明新风，过一个文明、平安、节俭、祥和的节日，现就春节文明实践活动发出如下倡议：

一是开展“文博馆里过大年”文明实践活动。在新时代文明实践中心及文化馆、美术馆、图书馆等公共文化机构同步开展“赏年画过大年”“新生活·新风尚·新年画”活动，举办美术公共教育、互动体验工坊、文创交流展示等活动，让“新年画贺岁”成为表达新年问候、传递新春祝福的节日时尚。

二是开展“民俗社火庆新春”文明实践活动。开展各具特色的传统民俗活动，以村晚村超、庙会社火、舞龙舞狮、高跷秧歌等群众性节目为主，包括歌舞、情景剧、小品、相声、戏曲、杂技、斗舞、对歌等群众喜闻乐见的文艺节目、趣味活动，满足群众多层次多样化的文化需求。

三是开展“新春市集年味浓”文明实践活动。立足特色文化中心、商业步行街、街巷里弄等，邀请手工艺人、潮流品牌、非遗传承人等摆设摊位，举办欢乐、富有烟火气息的文明集市、非遗市集、文旅市集，引导人们互动式参与、沉浸式体验，让新春佳节更有烟火气、文化气。

四是开展“文明新风进万家”文明实践活动。依托新时代文明实践中心(所、站)，围绕抵制高额彩礼、大操大办、厚葬薄养、铺张浪费、封建迷信等主题，精心策划“饺子宴”“小手拉大手文明一起走”“公益红娘”“集体婚礼”等系列文明实践活动，深入移风易俗，树立文明乡风。

五是开展“穿越盛唐洛阳年”文明实践志愿服务。在龙门石窟、白马寺、应天门、洛邑古城等景区景点，游客聚集的涧西广州市场、西工小街、老城十字街、洛城中街等商业美食街区结合特色设立文明实践志愿服务岗位，广泛动员各类群体积极参与道路指引、文明劝导等文明实践志愿服务，展现古今辉映、团结奋进的洛阳城市形象。

推进文明实践，践行志愿服务，争做文明市民。朋友们，让我们积极行动起来，用爱心汇聚力量，用行动彰显担当，以精神文明建设新气象助力洛阳发展更美好、人民更幸福！

洛阳市文明办

洛阳市精神文明建设促进中心

2025年1月16日