全市加强综治中心规范化建设暨专项治理工作推进会召开 张玉杰出席并讲话

昨日，全市加强综治中心规范化建设暨专项治理工作推进会在栾川县召开，推动提升矛盾纠纷预防化解法治化和社会治安综合治理规范化水平，确保全市社会大局持续稳定。市委副书记、政法委书记张玉杰出席会议并讲话。

昨日，全市加强综治中心规范化建设暨专项治理工作推进会在栾川县召开，推动提升矛盾纠纷预防化解法治化和社会治安综合治理规范化水平，确保全市社会大局持续稳定。市委副书记、政法委书记张玉杰出席会议并讲话。 昨日，全市加强综治中心规范化建设暨专项治理工作推进会在栾川县召开，推动提升矛盾纠纷预防化解法治化和社会治安综合治理规范化水平，确保全市社会大局持续稳定。市委副书记、政法委书记张玉杰出席会议并讲话。 会议强调，要认真贯彻落实中央、省委政法委和市委部署要求，增强责任感和紧迫感，积极整合专业资源，强化社会治安防控，按照因地制宜、便利群众的原则，加快推进各级综治中心规范化建设、实体化运行。要规范场所设置，完善功能模块，做好人员入驻，构建调解优先、分层递进、司法兜底的多元化解工作体系，完善群众诉求的登记、受理、转办、办理等工作规范，在法治轨道上最大程度实现矛盾纠纷解决在当地、化解在萌芽，确保案结事了。要加强制度建设，完善研判预警、协调调度、督办问责等机制，围绕排查、化解、管控、处置等各环节，依法承担好职责范围内的矛盾纠纷化解、社会治安防控等工作。要加强治安风险防控，健全防控体系、网格化管理体系，完善人防、物防、技防措施，提升群防群治效能，强化重点群体服务管理，预防化解矛盾纠纷，进一步巩固深化专项治理成果，着力推动专项治理走深走实。要履职尽责务求实效，推动综治中心与信访工作高度融合，切实抓好群众诉求的登记、办理、反馈，以优质高效的工作实绩取信于民。要创新激励机制，加强工作保障，选树典型模范，充分激发工作热情，着力防范风险、防控源头、化解纠纷、维护稳定，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。 会议期间，与会人员实地观摩了栾川县综治中心，视频观看了老城区、偃师区综治中心建设情况，栾川县、涧西区、嵩县、伊川县、宜阳县作典型发言。 副市长、市公安局局长楚国剑参加活动。 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)