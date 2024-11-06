洛阳市纪检监察机关：做深做实纪律教育 涵养河洛清风正气

加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。开展党纪学习教育，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。

加强纪律建设是全面从严治党的治本之策。开展党纪学习教育，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措。2024年，市纪检监察机关把党纪学习教育作为重要政治任务，坚持正面引导和反面警示同向发力，丰富拓展纪律教育载体，深入挖掘本地警示教育资源，将纪律教育融入日常、抓在经常，全力推动纪律教育走深走实、见行见效，持续营造风清气正的政治生态和良好发展环境。

强化学习

引导党员干部遵规守纪

“剧中赵局长为儿子办婚宴，宴请管理和服务对象，借机敛财，违反了《中国共产党纪律处分条例》(简称《条例》)相关规定。”日前，孟津区平乐镇纪委组织开展“纪法小剧场”活动，该镇机关干部围绕剧中情节，对照新修订的《条例》持续开展学习研讨。

知纪、明纪，方能遵纪、守纪。结合党纪学习教育要求，市纪委监委围绕新修订的《条例》中的“增、改、删”内容，选取与党员干部生活息息相关的违纪行为，及时更新完善纪律规矩应知应会题库，依托“清风洛阳”微信公众号等平台对外发布，实现线上线下学习，推动全市党员干部进一步学纪、知纪、明纪、守纪。

为丰富党纪学习教育形式，市纪委监委对各县区制定的《村(社区)党员干部违纪违法负面清单》提级审核把关，并选取《条例》中的重点条文进行解读，编印《村(社区)党组织书记领学〈条例〉辅导报告》，为基层党组织开展党纪学习教育提供有力抓手。洛宁县纪委监委建立“会前一刻钟”党纪学习教育模式，采取党组织书记领学、观看专题短片、开展交流研讨等形式，对相关政策及党章党规党纪进行宣讲解读，使党员有效提升了党性修养，增强了纪律意识。

案例是最好的教科书，也是最好的清醒剂。市纪委监委深挖本地查办的违纪违法案件，编印发放《典型案例通报》《严重违纪违法党员领导干部忏悔录》和《警示教育读本——违反六大纪律典型案例选编》，拍摄忏悔视频、警示教育片，动态更新警示教育资源库，用身边事警醒身边人，推动党员干部对照《条例》检身正己，从典型案例中吸取教训。洛龙区纪委监委利用全区党纪警示教育大会解析《条例》、通报典型案例，为党员干部送上内容丰富的党纪学习教育课。