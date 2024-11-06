洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

住洛省政协委员巩文：科技赋能 让优秀传统文化“活”进生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.18 08:21
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日上午，在省政协十三届三次会议开幕前，“委员通道”集中采访活动举行。省政协委员、河南品讯网络科技有限公司董事长巩文亮相“委员通道”，畅谈如何让优秀传统文化“活”起来、“火”起来。

　　“解决这个问题，第一步是要让更多人看到更‘活’的优秀传统文化。”巩文以龙门石窟为例，介绍如何做好第一步。

　　由于历史原因，龙门石窟有很多窟龛残损、造像缺失，它们原本是什么样的？应该是什么样的？“作为科技和文化行业从业者，我们可以用科技的力量弥补这些残缺，让古老文明焕发新生。”巩文表示。

　　龙门石窟宾阳中洞国宝级文物《帝后礼佛图》浮雕，曾遭盗凿贩卖，流散海外。2021年，巩文及其所在团队承接了《帝后礼佛图》的活化工作。大家通过大数据查阅海量文献，根据线稿和3D扫描数据，复原了43套服饰和100多套配饰，还复原了浮雕中人物的姿态，让皇帝、皇后以数字化的方式“重逢”，用影像让国宝“活”起来。相关内容一经推出，瞬间火遍全网，一周内阅读量突破5亿。

　　巩文说，以更新颖的形式让更多人能够看到，这是优秀传统文化“活”起来的第一步，而想真正“火”起来，还得让优秀传统文化更好地走进大家生活。如今在科技驱动下，大数据、人工智能、虚拟现实等技术让越来越多的优秀传统文化触手可及，可以通过产业让文化融入生活，实现优秀传统文化的现代化转型。

　　“河南拥有几千年的厚重历史和诸多珍贵文化IP，应当记录好、展示好、传承好。”巩文表示，目前，他们正筹划打造一套包括文字、图片、音频和视频在内的“非遗数字化档案”，以长久留住文化基因，让其成为文创的雏形、文旅的IP，让优秀传统文化和产业“双向奔赴”“双向赋能”。

　　巩文表示，让优秀传统文化真“活”、长“火”，需要全社会的共同努力。他建议，设立科技文化融合专项基金，并实施税费优惠，减轻企业运营负担；鼓励高校增设科技文化融合相关专业，吸引国内外顶尖人才，提升行业人才质量；加大宣传推广力度，设立文化创新示范园区，集中展示推广成功案例，让更多人感受到文化的力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 推动以旧换新“进社区、进村镇”...
  • 洛阳新能源产业园加快推进
  • 300余只鸳鸯来洛越冬【组图】
  • 新春走基层：洛阳“95后”夫妻的...
  • 洛阳零点以后是否有公交车运行？...
  • 提醒！这些东西不能带上火车
  • 今晚油价调整！加满一箱汽油将多...
  • 视频 | 在洛阳，过一个“非遗版”...
  • 洛阳持续推进乡(邻)里中心建设运营
  • 冰雪嘉年华 燃动洛阳城
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    宫门璀璨伴月明

    隋唐园拾零

    蜡梅迎春

    绿色出行低碳生活
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605