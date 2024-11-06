住洛省政协委员巩文：科技赋能 让优秀传统文化“活”进生活

昨日上午，在省政协十三届三次会议开幕前，“委员通道”集中采访活动举行。省政协委员、河南品讯网络科技有限公司董事长巩文亮相“委员通道”，畅谈如何让优秀传统文化“活”起来、“火”起来。

昨日上午，在省政协十三届三次会议开幕前，“委员通道”集中采访活动举行。省政协委员、河南品讯网络科技有限公司董事长巩文亮相“委员通道”，畅谈如何让优秀传统文化“活”起来、“火”起来。

“解决这个问题，第一步是要让更多人看到更‘活’的优秀传统文化。”巩文以龙门石窟为例，介绍如何做好第一步。

由于历史原因，龙门石窟有很多窟龛残损、造像缺失，它们原本是什么样的？应该是什么样的？“作为科技和文化行业从业者，我们可以用科技的力量弥补这些残缺，让古老文明焕发新生。”巩文表示。

龙门石窟宾阳中洞国宝级文物《帝后礼佛图》浮雕，曾遭盗凿贩卖，流散海外。2021年，巩文及其所在团队承接了《帝后礼佛图》的活化工作。大家通过大数据查阅海量文献，根据线稿和3D扫描数据，复原了43套服饰和100多套配饰，还复原了浮雕中人物的姿态，让皇帝、皇后以数字化的方式“重逢”，用影像让国宝“活”起来。相关内容一经推出，瞬间火遍全网，一周内阅读量突破5亿。

巩文说，以更新颖的形式让更多人能够看到，这是优秀传统文化“活”起来的第一步，而想真正“火”起来，还得让优秀传统文化更好地走进大家生活。如今在科技驱动下，大数据、人工智能、虚拟现实等技术让越来越多的优秀传统文化触手可及，可以通过产业让文化融入生活，实现优秀传统文化的现代化转型。

“河南拥有几千年的厚重历史和诸多珍贵文化IP，应当记录好、展示好、传承好。”巩文表示，目前，他们正筹划打造一套包括文字、图片、音频和视频在内的“非遗数字化档案”，以长久留住文化基因，让其成为文创的雏形、文旅的IP，让优秀传统文化和产业“双向奔赴”“双向赋能”。

巩文表示，让优秀传统文化真“活”、长“火”，需要全社会的共同努力。他建议，设立科技文化融合专项基金，并实施税费优惠，减轻企业运营负担；鼓励高校增设科技文化融合相关专业，吸引国内外顶尖人才，提升行业人才质量；加大宣传推广力度，设立文化创新示范园区，集中展示推广成功案例，让更多人感受到文化的力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）