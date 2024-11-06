住洛省政协委员侯文邦：扎根乡土 把土特产文章越做越好

“‘红薯教授’这个称呼，不仅让我感受到大家对扑在一线的科研人员的尊重，也让我感受到乡村振兴这条路大有可为……”

“‘红薯教授’这个称呼，不仅让我感受到大家对扑在一线的科研人员的尊重，也让我感受到乡村振兴这条路大有可为……”

昨日，在省政协十三届三次会议“委员通道”上，对红薯有着特殊感情的省政协委员、河南科技大学甘薯产业研究院院长侯文邦如是说。

河南是农业大省，做好土特产文章有得天独厚的优势，如何把农产品做成乡村振兴的大产业？侯文邦以红薯为例，分享了这些年的心得体会。

种子是农业的“芯片”，想种出好红薯，得先有好品种。为此，侯文邦走遍全国红薯产区，品尝了上百种红薯，最终选择口味好、营养价值高、经济效益好的红薯品种推广种植。

为攻克红薯的“癌症”——红薯病毒病，侯文邦团队成立了甘薯脱毒工程技术中心，培育并推广脱毒薯苗，目前已累计推广种植200多万亩。

在过去，红薯是充饥保命粮，“红薯汤、红薯馍，离了红薯不能活”成为一代人的记忆。如今，红薯成了消费者公认的保健食品，成了农民致富的“金疙瘩”。侯文邦团队“用产业链思维，让种植户赚钱”，引领薯农种出好看、好吃、受消费者欢迎的红薯，用实际行动推动乡村振兴。侯文邦介绍，这些年，仅洛阳红薯产业就带动了5000多户农户增收6000余万元，带动经济效益40亿元。

河南红薯种植面积常年稳定在400万亩左右，在全国红薯生产中占有重要地位，尤其是丘陵旱地，种出的红薯口感好，市场前景广阔。为此，在今年的省两会上，侯文邦建议把红薯产业纳入我省农业强省建设规划。

小红薯，大健康；小红薯，大产业；小红薯，大效益。“我们将把更多汗水洒在田地里，继续推进红薯产业做大做强，在广阔的田野上蹚出乡村振兴致富路。”侯文邦信心满满。

展望未来，侯文邦对青年人才有更多期许。他希望越来越多的青年人才能把论文写在大地上，出现更多“芝麻教授”“油茶教授”“山药教授”“花生教授”……把土特产这篇文章越做越好。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）