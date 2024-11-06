洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

住洛省政协委员侯文邦：扎根乡土 把土特产文章越做越好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.18 08:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“‘红薯教授’这个称呼，不仅让我感受到大家对扑在一线的科研人员的尊重，也让我感受到乡村振兴这条路大有可为……”

　　昨日，在省政协十三届三次会议“委员通道”上，对红薯有着特殊感情的省政协委员、河南科技大学甘薯产业研究院院长侯文邦如是说。

　　河南是农业大省，做好土特产文章有得天独厚的优势，如何把农产品做成乡村振兴的大产业？侯文邦以红薯为例，分享了这些年的心得体会。

　　种子是农业的“芯片”，想种出好红薯，得先有好品种。为此，侯文邦走遍全国红薯产区，品尝了上百种红薯，最终选择口味好、营养价值高、经济效益好的红薯品种推广种植。

　　为攻克红薯的“癌症”——红薯病毒病，侯文邦团队成立了甘薯脱毒工程技术中心，培育并推广脱毒薯苗，目前已累计推广种植200多万亩。

　　在过去，红薯是充饥保命粮，“红薯汤、红薯馍，离了红薯不能活”成为一代人的记忆。如今，红薯成了消费者公认的保健食品，成了农民致富的“金疙瘩”。侯文邦团队“用产业链思维，让种植户赚钱”，引领薯农种出好看、好吃、受消费者欢迎的红薯，用实际行动推动乡村振兴。侯文邦介绍，这些年，仅洛阳红薯产业就带动了5000多户农户增收6000余万元，带动经济效益40亿元。

　　河南红薯种植面积常年稳定在400万亩左右，在全国红薯生产中占有重要地位，尤其是丘陵旱地，种出的红薯口感好，市场前景广阔。为此，在今年的省两会上，侯文邦建议把红薯产业纳入我省农业强省建设规划。

　　小红薯，大健康；小红薯，大产业；小红薯，大效益。“我们将把更多汗水洒在田地里，继续推进红薯产业做大做强，在广阔的田野上蹚出乡村振兴致富路。”侯文邦信心满满。

　　展望未来，侯文邦对青年人才有更多期许。他希望越来越多的青年人才能把论文写在大地上，出现更多“芝麻教授”“油茶教授”“山药教授”“花生教授”……把土特产这篇文章越做越好。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
    六旬老人血压一直降不下来，病因竟是……
        “去了俩医院血压都没降下来，孩子们非让到家门口的中医院再试试，没想到第三天就降下来。”
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院招募高血压患者临床试验
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院再获两个省级荣誉称号
  • ·泡脚水越热、时间越长越好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 推动以旧换新“进社区、进村镇”...
  • 洛阳新能源产业园加快推进
  • 300余只鸳鸯来洛越冬【组图】
  • 新春走基层：洛阳“95后”夫妻的...
  • 洛阳零点以后是否有公交车运行？...
  • 提醒！这些东西不能带上火车
  • 今晚油价调整！加满一箱汽油将多...
  • 视频 | 在洛阳，过一个“非遗版”...
  • 洛阳持续推进乡(邻)里中心建设运营
  • 冰雪嘉年华 燃动洛阳城
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    宫门璀璨伴月明

    隋唐园拾零

    蜡梅迎春

    绿色出行低碳生活
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605