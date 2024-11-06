最高气温14℃！洛阳双休日天气晴好

据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。24日前后受冷空气及高空短波槽影响，有一次小雨雪天气。

据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。24日前后受冷空气及高空短波槽影响，有一次小雨雪天气。 据最新气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；周后期有短波槽活动，云系增多。24日前后受冷空气及高空短波槽影响，有一次小雨雪天气。 具体天气预报 今天夜里：多云。 18日(周六)：多云转晴天，西北风4级左右，阵风5～7级，气温-1～13℃。 19日(周日)：晴天间多云，气温0～14℃。 20日(周一)：晴天间多云，气温-1～14℃。 21日(周二)：多云间晴天，东北风3～4级，气温-1～12℃。 22日(周三)：多云到阴天，气温0～11℃。 23日(周四)：阴天，气温-1～10℃。 24日(周五)：阴天转小雨或雨夹雪，高海拔山区有小雪，气温-1～6℃。 温馨提示 近期我市天气晴好，早晚温度低，外出时注意保暖，同时注意行车安全。另外，空气干燥，请您注意及时补充水分。⑥