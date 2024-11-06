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最全最新鲜！“宫里过大年”，这份攻略您收好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.17 19:13
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　　千灯耀隋唐、非遗巡游、百戏迎春……洛报融媒记者从洛阳文旅集团获悉，2025蛇年春节假期，神都洛阳春节、元宵双节系列活动正式官宣：以“国风”“民俗”为关键词，春节系列活动主要覆盖隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)、天街、宜人坊营地、隋唐大运河国家文化公园、龙潭大峡谷、荆紫仙山。请您收好这份新春游玩攻略。

　　【隋唐洛阳城宫城区】国风演艺齐登场，花灯璀璨贺新春

　　●“宫里过大年千灯耀隋唐”

　　化身“皇家贵客”在宫里过大年，是种怎样的体验？到隋唐洛阳城景区逛逛就知道。

　　1月28日(除夕)至2月4日(初七)，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)以年俗为核、国潮文化为翼，将举行“宫里过大年千灯耀隋唐”系列新春活动，复原隋唐宫廷春节文化习俗，为游客带来移步异景的沉浸式体验。

　　●非遗巡游

　　1月29至2月2日每晚18:00，非遗巡游将在应天门、明堂天堂、九洲池进行。届时，由百人组成的非遗巡游方阵，手持6米巨型鱼灯、20余种非遗花灯(汪满田鱼灯、非遗滚灯、转花灯)相约隋唐洛阳城。这些花灯组造型各异、寓意吉祥，将如星河倾泻，让古老的非遗文化在神都焕发新的生机活力。

　　●元日大朝会

　　元日大朝会将复刻1300多年前隋唐洛阳城内最盛大的春节典礼，邀游客通过换装、赏宴、与历史角色互动等沉浸式体验环节，感受跨越千年的民俗文化与盛唐风情。

　　●元日宫宴

　　1月29日至2月2日期间，打造全新演艺方案，每天近百场演出活动，还原“元日大朝会”，开城迎宾，万邦朝贺，百官同穿朝服一同庆贺“元日”的场景。

　　●天门降雪

　　1月29日至2月4日晚间，应天门二层平台“天门降雪”浪漫再现！活动主办方提醒，这份冬季限定的美好，请不要轻易错过。

　　●应天门3D激光投影秀

　　备受关注的应天门3D激光投影秀，春节假期期间每晚准时上演。具体时间为：1月29日至2月4日每晚20:30(如遇下雨天气影响将临时取消，具体以实际现场为准)。游客在流光溢彩的画面中重温盛唐旧梦、见证神都新生。

　　●夜游九洲

　　1月29至2月12日，神都上元灯会将带游客从初一嗨到元宵！在主会场九洲池，灯会将携自贡花灯亮相于南门口、瑶光殿和演出舞台等，还有鱼龙灯舞、打铁花、变脸、傩舞、杂技、非遗戏法等演出可以观览。明堂天堂也不逊色，年兽主题灯展将重塑游客对“年”的想象。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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