洛阳牡丹盆花俏销全国

17日上午，在洛阳市老城区邙山镇土桥社区一牡丹苗圃外，数百盆牡丹花正在这里打包装车，即将通过物流运输车直达湖北武汉市。

17日上午，在洛阳市老城区邙山镇土桥社区一牡丹苗圃外，数百盆牡丹花正在这里打包装车，即将通过物流运输车直达湖北武汉市。

“现在已经进入盆栽牡丹的销售高峰，我们基地每天都要发出三四百盆花。”从事盆栽牡丹种植十余年的花农卫霖强说，今年他接到的订单达6000盆，比去年略有增加，其中约四成通过电商完成， “我们基本一天要直播10个小时，通过线上线下方式拓宽销售渠道。”

在卫霖强的记事本上，浙江、江苏、广东等地对洛阳盆栽牡丹格外情有独钟。

在土桥社区，和卫霖强一样“既当花农，又当主播”的商户还有许多。土桥社区是洛阳催花牡丹的重要集中产地，为适应市场需要，该社区较早搭建电商平台并对村民进行直播业务培训，如今基本实现全村家家搞直播、户户有网红，直播等线上销量不断提升。

销路多了，自然也刺激了花农的种植积极性，大伙儿干劲儿更足、更用心。今年春节前，洛阳催花牡丹品种也逐渐“扩繁”，除了技术成熟的“洛阳红”品种外，增加的银红巧对、岛锦等数十个品种让冬季的洛阳牡丹更显“五颜六色”。

花农的生意好了，物流小哥也更忙了。顺丰速运洛阳盆栽牡丹业务相关负责人介绍，随着盆栽牡丹销售进入高峰期，每天经由顺丰物流发往全国各地的盆栽牡丹数量约为4000盆，目前，顺丰已加派人手，开辟绿色专线保障盆栽牡丹的顺利运输。