洛阳新增28家省级工程技术研究中心

记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2024年度河南省工程技术研究中心建设名单，依托洛阳单位建设的28家工程技术研究中心榜上有名。
记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2024年度河南省工程技术研究中心建设名单，依托洛阳单位建设的28家工程技术研究中心榜上有名。
记者从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2024年度河南省工程技术研究中心建设名单，依托洛阳单位建设的28家工程技术研究中心榜上有名。
省级工程技术研究中心是依托省内某一行业或领域内具有较高技术水平的科研机构、高校或企业组建的研发中心，是省科技厅认定依托单位研发能力的主要资质，代表该单位研发能力在我省行业领域中处于领先地位。
此次洛阳获批建设省级工程技术研究中心分布在新能源、先进装备制造、生物医药、新材料等风口产业，涉及高精密交叉滚子轴承研究、氢燃料电池开发、新能源电池箔精切、无人机动力能源工程等高新技术领域，将为洛阳以科技创新引领产业升级增添平台支撑。至此，全市省级工程技术研究中心总数增至424家。
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