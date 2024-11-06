荣立二等功！王帅超，超帅！

军营立新功，喜报送到家。16日，洛阳市伊滨区退役军人事务局联合区人武部、立功军人所在部队及孝文街道办事处，为荣立二等功的现役军人王帅超及其家庭送去立功喜报，让军人军属共享荣光与喜悦。

军营立新功，喜报送到家。16日，洛阳市伊滨区退役军人事务局联合区人武部、立功军人所在部队及孝文街道办事处，为荣立二等功的现役军人王帅超及其家庭送去立功喜报，让军人军属共享荣光与喜悦。

当天，孝文街道司马社区气氛热烈，掌声不断，得知社区出了“二等功臣”，邻里乡亲纷纷赶来，共同见证这一荣耀时刻。

“感谢部队的悉心培养和政府的关怀，我们会一如既往做他的坚强后盾，支持他安心服役、再建新功，为国防事业贡献更多力量，为家乡争光。”王帅超家属接过喜报时，难掩内心的自豪。

王帅超今年25岁，2017年入伍后，全身心投入到紧张的练兵之中。作为班长，他以身作则，用实际行动诠释着责任与担当，他的领导才能和过硬军事素养，赢得了战友们的钦佩与信赖。他曾连续4次获得“四有优秀士兵”称号，2023年荣立三等功1次，2024年荣立二等功，为部队争誉，为家乡争光。

近年来，伊滨区持续深耕表彰慰问、送喜报等拥军优属工作，让每一位立功受奖的官兵及其家属，都真切感受到沉甸甸的荣耀。一系列拥军优抚举措，不仅树立起崇尚荣誉的鲜明导向，更在全区营造出关心支持国防建设的浓厚氛围，让爱国拥军的情怀深深扎根。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张晨迪 冯杨 李珈铭 文／图）