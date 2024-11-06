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着力实施四大行动 为民营经济发展注入强劲动能 ——访市民营经济发展局党组书记、局长付晓毅
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.17 08:37
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　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议目标明确、措施有力，为我们进一步抓好民营经济工作指明了方向、规划了路径、增添了信心。”日前，市民营经济发展局党组书记、局长付晓毅在接受洛报融媒记者专访时表示，将紧紧围绕“民营经济持续健康高质量发展”这一目标，着力实施“企业服务、主体培育、管理提升、示范引领”四大行动，为民营经济发展注入强劲动能。

　　实施企业服务行动，畅通企业发展堵点。深入开展“万人助万企”活动，畅通企业诉求反映渠道，加速实现企业诉求线上闭环办理、线下多渠道解决，切实做到有诉即办、有诉必办，确保全年问题解决率在98%以上；做好清理拖欠企业账款工作，制订清偿工作方案，建立工作台账，逐笔逐项明确化解责任、时间节点；畅通政企沟通机制，定期召开促进民营经济发展壮大联席会议，建立完善与民营企业常态化、多层次沟通交流和解决问题机制。

　　实施主体培育行动，做大做强民营经济。实行49个指标常态化统计监测数据报送机制，每月出台全市民营经济运行分析报告；从“示范效应好、带动能力强、发展潜力大、吸纳用工多、社会贡献大”的民营企业中选定100家重点企业，在政策、专项资金、上市、融资、人才及研发中心建设等方面予以倾斜；牵头开展四项对接，组织全市“民营企业——金融机构融资需求路演”系列活动20场以上，惠及企业500家以上。

　　实施管理提升行动，推动企业转型升级。落实《关于引导和鼓励民营企业建立健全现代企业制度的实施方案》，充实完善我市现代企业管理培育库，开展专题培训、搭建对接等活动；常态化开展企业家培训活动，培育具有全球眼光、战略思维、过硬本领和强烈社会责任感的企业家；开展“河洛益企·政在行动”系列活动，每月解读惠企政策，确保全年举办各类政策宣讲不低于100场。

　　实施示范引领行动，营造尊重企业家的舆论氛围。做好首届“企业家日”活动，积极宣传推广民营经济发展先进典型、经验和优秀企业家事迹，形成全社会关注和支持民营企业健康成长的浓厚氛围；加强行业协会商会建设，研究制定支持行业协会商会发展的专项扶持措施，积极组建专业化、市场化运作的行业协会商会。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 乔金荣）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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