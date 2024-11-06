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洛阳文创产品“上新” 热销春节市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 15:25
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　　蛇年春节就要到了，归乡的游子们挑选哪些“洛阳礼物”送给亲朋好友？到洛阳游玩的外地朋友又会被哪些文创产品“种草”？今日，洛报融媒记者走访发现，随着新春佳节的到来，洛阳文创市场也频频“上新”，好吃、好玩、好看的特色产品创意十足。

　　在老城区西大街的一家店铺内，洛报融媒记者看到，销量最高的文创类冰箱贴被摆放在进门处的显眼位置：可以左右移动的“白马”、会旋转的“牡丹花”，汉服装扮的“娃娃”、还有装着流沙的“龙门石窟”，各个让人爱不释手。“这个‘行李箱’冰箱贴是今年的爆款，我们已经补货3次了。”店内工作人员指着一款商品介绍。

　　洛报融媒记者留意到，这款名叫“把洛阳带回家”的冰箱贴为侧开盖设计，盖子表面和里面有洛阳多个景点的立体彩绘，看上去非常精致。“既可以提供情感共鸣和情绪价值，又能满足年轻人对个性化的追求。”正在挑选商品的22岁大学生王静轩说，自己特别喜欢收集冰箱贴，这次打算购买3套邮寄给外地的寝室室友，让他们直观了解洛阳的名胜古迹。

　　造型别致的文创产品惹人喜爱，挑选一件既好吃又好看的创意礼物也是不少人的想法。在一家专门售卖伴手礼的店铺，28岁的小梦正在和朋友试吃“牡丹味道”产品。牡丹花造型的果冻、“洛阳八大景”微缩版本的糕点……两个姑娘一边挑选，一边品尝店家提供的试吃产品。“去年我买过牡丹饼，甜而不腻，家里人都说好吃。”小梦说，前两天，自己从朋友圈看到之前买过的店铺介绍又推出了新品，便和朋友一起前来购买。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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