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洛阳市纪检监察机关：以硬监督优化企业发展软环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.16 08:38
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　　督促协调制订“一企一策”解决方案，推动“线上+线下”涉企诉求快速办理，持续完善“微平台”智慧监督……

　　2024年，全市各级纪检监察机关把监督护航优化营商环境作为重要着力点，持续树牢“像保护眼睛一样护航企业健康发展”理念，聚焦营商环境重点领域、关键环节，紧盯企业生产经营“痛点”、政策落实“堵点”、办事创业“难点”，立足职责定位，细化监督内容，助推企业困难纾解、诉求解决、服务升级，以高质量监督推动经济社会发展行稳致远。

　　暖企护企 监督助力企业纾困解难

　　“两年多来，我们的企业从陷入绝境到看到希望，再到问题被逐步解决，真是太感谢你们了！”近日，栾川县广宇混凝土有限公司负责人送来一面锦旗，对该县纪委监委暖心助企纾困解难的积极行动和务实举措表示感谢。

　　企业的“急难愁盼”，就是精准监督的发力点。市纪委监委深入开展护航优化营商环境专项行动，实地察看重大项目483次，通过发布监督清单、定期梳理汇集、 “室组地”协作监督、常态走访企业等举措，督促职能部门对企业需求主动应答、快速响应，形成履责抓责促责的闭环链条，督促解决问题158个，推动全市营商环境驶入持续优化“快车道”。

　　企有所呼，我必有应。栾川县纪委监委综合运用入企走访、现场督办、约谈提醒等方式，探索建立诉求直达快办机制，深入纠治惠企政策兑现“迟缓繁难”等问题。洛龙区纪委监委通过开展调研式、跟进式监督，督促区发展改革委等职能部门用好营商环境数字化服务平台，为企业提供政策咨询、金融服务、人才服务等“一站式”综合服务，实现信息共享、难题共解、发展共促。

　　帮助企业解困增效，关键要聚焦企业所急所盼。伊滨区纪工委监察工委联合多个职能单位成立“护航行动”工作专班，协调解决企业土地挂牌、规划方案设计、场地清腾等难题。西工区纪委监委聚焦企业开工、建设、投产、运营等环节出现的困难，督促协调相关责任部门按照“一企一策”制订解决方案，定期组织工业、商务、文旅等行业代表，对整改成效进行“回头看”，推动营商环境持续优化。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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