万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·赏非遗”

万福映栾川·非遗贺新春，来栾川不仅仅有福利，更是为大家准备了非遗盛宴，游山玩水的同时，感受传统文化的独特魅力，让你度过一个年味满满蛇年春节。

万福映栾川·非遗贺新春，来栾川不仅仅有福利，更是为大家准备了非遗盛宴，游山玩水的同时，感受传统文化的独特魅力，让你度过一个年味满满蛇年春节。 万福映栾川·非遗贺新春 来栾川不仅仅有福利 更是为大家准备了非遗盛宴 游山玩水的同时 感受传统文化的独特魅力 让你度过一个年味满满蛇年春节 壹 老君山 仙宫贺岁 非遗闹春 仙宫贺岁 非遗闹春 时间：1月29日--2月4日 地点：金顶区域、中天门广场 鸾鸟传说、九天玄女、仙宫舞曲等演艺每天上演 五路财神 仙山赐福 (金顶区域) 福禄寿喜财是中国传统文化中 象征幸福、吉利、长寿、喜庆、财源滚滚的五位神仙 为游客现场发小礼品互动 舞蹈演艺 (金顶区域、中天门广场) 鸾鸟传说、九天玄女、仙宫舞曲 等演艺搭配其他潮改演艺 感受视觉与听觉的双重盛宴 贰 鸡冠洞 新春民俗文化节 2025鸡冠洞新春民俗文化节之“福气妙会” 时间：1月29日--2月13日 地点：中心广场 非遗百戏展演、财神送福、快闪互动、新春美食 非遗百戏 盛世鼓韵、狮王争霸中华舞龙、非遗高跷 钢枪刺咽喉、吃火吐火等绝技表演 以及趣味十足的民俗猴戏轮番上演 财神送福 财神将与您互动合影 派发礼品、赐福添财 带来满满的福气与财运 快闪互动 汉服快闪秀、花车巡游 红鼻子小丑秀等精彩节目 同时，传统投壶、年味套圈等 民俗游戏也等您来挑战 新春美食宠客 各式老字号餐饮、特色小吃和地方风味美食 更有溶洞咖啡、仙宫奶茶、围炉煮茶 特别推出“美食宠客”活动 免费品尝新春福饺、新春豆腐汤 等豫西地方特色美食 集五福 赢好礼 景区内精心布置了多个“福气”打卡点 用镜头记录下你的福气时刻 就有机会赢取”显眼包“一份 叁 重渡沟 非遗国潮嘉年华 2025重渡沟非遗国潮嘉年华 时间：1月29日--2月12日 地点：非遗广场、农耕村 非遗表演、民间故事大汇演、民俗游戏、美食打卡 非遗广场(中心区) 非遗表演 独台戏、二鬼摔跤、舞龙舞狮 傩舞、变脸喷火、高跷走兽 社火巡游、绛州鼓乐 民间故事大汇演 县官送福、抬花轿、划旱船 赶毛驴、曹屯排鼓、独角兽 打歌舞、火壶表演、烟花秀 民俗游戏 斗牛、绳彩飞扬、拔河 美食打卡 准备了网红米花棒、红红火火汤(红薯汤) 爆米花、炸年货等供游客免费品尝 农耕村 非遗表演 神鸟叨签、三仙归洞、抬花轿 民俗游戏 套圈、博饼大赛、写福字 滚铁环、抽陀螺、蒙眼捉鸡 拳王争霸、投壶 美食分发 炸油货、爆米花 肆 竹海野生动物园 千锅炸油货 高空走钢丝 第四届千锅炸油货新春美食节 时间：1月29日--2月13日 赏动物、玩游乐、看演出、品美食 高空走钢丝 免费观看惊险刺激的高空走钢丝表演 跑步、跳舞、睡觉…… 一系列高难度动作精彩上演 让你大饱眼福 千锅炸油货 免费品尝传统美食 满足你的味蕾 还有灵岩、萌虎等你来 伍 抱犊古寨 “云上古寨”过大年 2025首届“千年古寨”豫西民俗古庙会 时间：1月29日--2月13日 民俗表演、特色美食、古风互动 民俗表演 锣鼓表演、舞龙舞狮 高跷、旱船、秧歌 抬花轿、抛绣球、抢亲 古风舞蹈表演 国风游街 美食市集 这个春节，来栾川就对了！ 四周是秀丽的山水风光 耳畔是悠扬动听的音乐 鼻尖萦绕着节日特有的美食香气 栾川，等您回家 共度新春佳节！ ⑧