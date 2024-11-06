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万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·赏非遗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 栾川文旅 2025.01.15 19:20
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　　万福映栾川·非遗贺新春

　　来栾川不仅仅有福利

　　更是为大家准备了非遗盛宴

　　游山玩水的同时

　　感受传统文化的独特魅力

　　让你度过一个年味满满蛇年春节

　　

　　老君山

　　仙宫贺岁 非遗闹春

　　仙宫贺岁 非遗闹春

　　时间：1月29日--2月4日

　　地点：金顶区域、中天门广场

　　鸾鸟传说、九天玄女、仙宫舞曲等演艺每天上演

　　五路财神 仙山赐福

　　(金顶区域)

　　福禄寿喜财是中国传统文化中

　　象征幸福、吉利、长寿、喜庆、财源滚滚的五位神仙

　　为游客现场发小礼品互动

　　舞蹈演艺

　　(金顶区域、中天门广场)

　　鸾鸟传说、九天玄女、仙宫舞曲

　　等演艺搭配其他潮改演艺

　　感受视觉与听觉的双重盛宴

　　

　　鸡冠洞

　　新春民俗文化节

　　2025鸡冠洞新春民俗文化节之“福气妙会

　　时间：1月29日--2月13日

　　地点：中心广场

　　非遗百戏展演、财神送福、快闪互动、新春美食

　　非遗百戏

　　盛世鼓韵、狮王争霸中华舞龙、非遗高跷

　　钢枪刺咽喉、吃火吐火等绝技表演

　　以及趣味十足的民俗猴戏轮番上演

　　财神送福

　　财神将与您互动合影

　　派发礼品、赐福添财

　　带来满满的福气与财运

　　快闪互动

　　汉服快闪秀、花车巡游

　　红鼻子小丑秀等精彩节目

　　同时，传统投壶、年味套圈等

　　民俗游戏也等您来挑战

　　新春美食宠客

　　各式老字号餐饮、特色小吃和地方风味美食

　　更有溶洞咖啡、仙宫奶茶、围炉煮茶

　　特别推出“美食宠客”活动

　　免费品尝新春福饺、新春豆腐汤

　　等豫西地方特色美食

　　集五福 赢好礼

　　景区内精心布置了多个“福气”打卡点

　　用镜头记录下你的福气时刻

　　就有机会赢取”显眼包“一份

　　

　　重渡沟

　　非遗国潮嘉年华

　　2025重渡沟非遗国潮嘉年华

　　时间：1月29日--2月12日

　　地点：非遗广场、农耕村

　　非遗表演、民间故事大汇演、民俗游戏、美食打卡

　　非遗广场(中心区)

　　非遗表演

　　独台戏、二鬼摔跤、舞龙舞狮

　　傩舞、变脸喷火、高跷走兽

　　社火巡游、绛州鼓乐

　　民间故事大汇演

　　县官送福、抬花轿、划旱船

　　赶毛驴、曹屯排鼓、独角兽

　　打歌舞、火壶表演、烟花秀

　　民俗游戏

　　斗牛、绳彩飞扬、拔河

　　美食打卡

　　准备了网红米花棒、红红火火汤(红薯汤)

　　爆米花、炸年货等供游客免费品尝

　　农耕村

　　非遗表演

　　神鸟叨签、三仙归洞、抬花轿

　　民俗游戏

　　套圈、博饼大赛、写福字

　　滚铁环、抽陀螺、蒙眼捉鸡

　　拳王争霸、投壶

　　美食分发

　　炸油货、爆米花

　　

　　竹海野生动物园

　　千锅炸油货 高空走钢丝

　　第四届千锅炸油货新春美食节

　　时间：1月29日--2月13日

　　赏动物、玩游乐、看演出、品美食

　　高空走钢丝

　　免费观看惊险刺激的高空走钢丝表演

　　跑步、跳舞、睡觉……

　　一系列高难度动作精彩上演

　　让你大饱眼福

　　千锅炸油货

　　免费品尝传统美食

　　满足你的味蕾

　　还有灵岩、萌虎等你来

　　

　　抱犊古寨

　　“云上古寨”过大年

　　2025首届“千年古寨”豫西民俗古庙会

　　时间：1月29日--2月13日

　　民俗表演、特色美食、古风互动

　　民俗表演

　　锣鼓表演、舞龙舞狮

　　高跷、旱船、秧歌

　　抬花轿、抛绣球、抢亲

　　古风舞蹈表演

　　国风游街

　　美食市集

　　这个春节，来栾川就对了！

　　四周是秀丽的山水风光

　　耳畔是悠扬动听的音乐

　　鼻尖萦绕着节日特有的美食香气

　　栾川，等您回家

　　共度新春佳节！
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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