万福映栾川 非遗贺新春丨八大文旅活动之“来栾川·赏非遗”

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万福映栾川·非遗贺新春，来栾川不仅仅有福利，更是为大家准备了非遗盛宴，游山玩水的同时，感受传统文化的独特魅力，让你度过一个年味满满蛇年春节。
万福映栾川·非遗贺新春
来栾川不仅仅有福利
更是为大家准备了非遗盛宴
游山玩水的同时
感受传统文化的独特魅力
让你度过一个年味满满蛇年春节
壹
老君山
仙宫贺岁 非遗闹春
仙宫贺岁 非遗闹春
时间：1月29日--2月4日
地点：金顶区域、中天门广场
鸾鸟传说、九天玄女、仙宫舞曲等演艺每天上演
五路财神 仙山赐福
(金顶区域)
福禄寿喜财是中国传统文化中
象征幸福、吉利、长寿、喜庆、财源滚滚的五位神仙
为游客现场发小礼品互动
舞蹈演艺
(金顶区域、中天门广场)
鸾鸟传说、九天玄女、仙宫舞曲
等演艺搭配其他潮改演艺
感受视觉与听觉的双重盛宴
贰
鸡冠洞
新春民俗文化节
2025鸡冠洞新春民俗文化节之“福气妙会”
时间：1月29日--2月13日
地点：中心广场
非遗百戏展演、财神送福、快闪互动、新春美食
非遗百戏
盛世鼓韵、狮王争霸中华舞龙、非遗高跷
钢枪刺咽喉、吃火吐火等绝技表演
以及趣味十足的民俗猴戏轮番上演
财神送福
财神将与您互动合影
派发礼品、赐福添财
带来满满的福气与财运
快闪互动
汉服快闪秀、花车巡游
红鼻子小丑秀等精彩节目
同时，传统投壶、年味套圈等
民俗游戏也等您来挑战
新春美食宠客
各式老字号餐饮、特色小吃和地方风味美食
更有溶洞咖啡、仙宫奶茶、围炉煮茶
特别推出“美食宠客”活动
免费品尝新春福饺、新春豆腐汤
等豫西地方特色美食
集五福 赢好礼
景区内精心布置了多个“福气”打卡点
用镜头记录下你的福气时刻
就有机会赢取”显眼包“一份
叁
重渡沟
非遗国潮嘉年华
2025重渡沟非遗国潮嘉年华
时间：1月29日--2月12日
地点：非遗广场、农耕村
非遗表演、民间故事大汇演、民俗游戏、美食打卡
非遗广场(中心区)
非遗表演
独台戏、二鬼摔跤、舞龙舞狮
傩舞、变脸喷火、高跷走兽
社火巡游、绛州鼓乐
民间故事大汇演
县官送福、抬花轿、划旱船
赶毛驴、曹屯排鼓、独角兽
打歌舞、火壶表演、烟花秀
民俗游戏
斗牛、绳彩飞扬、拔河
美食打卡
准备了网红米花棒、红红火火汤(红薯汤)
爆米花、炸年货等供游客免费品尝
农耕村
非遗表演
神鸟叨签、三仙归洞、抬花轿
民俗游戏
套圈、博饼大赛、写福字
滚铁环、抽陀螺、蒙眼捉鸡
拳王争霸、投壶
美食分发
炸油货、爆米花
肆
竹海野生动物园
千锅炸油货 高空走钢丝
第四届千锅炸油货新春美食节
时间：1月29日--2月13日
赏动物、玩游乐、看演出、品美食
高空走钢丝
免费观看惊险刺激的高空走钢丝表演
跑步、跳舞、睡觉……
一系列高难度动作精彩上演
让你大饱眼福
千锅炸油货
免费品尝传统美食
满足你的味蕾
还有灵岩、萌虎等你来
伍
抱犊古寨
“云上古寨”过大年
2025首届“千年古寨”豫西民俗古庙会
时间：1月29日--2月13日
民俗表演、特色美食、古风互动
民俗表演
锣鼓表演、舞龙舞狮
高跷、旱船、秧歌
抬花轿、抛绣球、抢亲
古风舞蹈表演
国风游街
美食市集
这个春节，来栾川就对了！
四周是秀丽的山水风光
耳畔是悠扬动听的音乐
鼻尖萦绕着节日特有的美食香气
栾川，等您回家
共度新春佳节！
⑧