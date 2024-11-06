牵只大鹅回家！洛阳一社区为优秀志愿者送出特别“年终奖”【视频】

15日上午，作为洛阳市涧西区青岛路一社区上一年度志愿服务积分最高的志愿者，70岁的社区居民邓建芬，领到了由社区送出的特别“年终奖”——一只鲜活的大鹅。

15日上午，作为洛阳市涧西区青岛路一社区上一年度志愿服务积分最高的志愿者，70岁的社区居民邓建芬，领到了由社区送出的特别“年终奖”——一只鲜活的大鹅。

社区相关负责人表示，春节将至，家家户户都在置办年货，以大鹅作为奖励送出，旨在吸引更多居民关注社区志愿服务，号召更多人加入，同时为优秀志愿者谋实实在在的福利。据了解，此次牵走大鹅的社区居民邓建芬，是青岛路一社区肖菊秋助老志愿服务队和党员志愿服务队的志愿者。按照社区志愿服务时间兑换积分准则，2024年度她累计取得305分，成为该社区志愿服务时间最长的志愿者。邓建芬表示，自己收到这份“礼物”十分惊喜，接下来要把这只大鹅再养几天，“今年春节，请邻居们来我家吃大餐”。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 陆沛林 文/图)