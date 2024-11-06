洛阳棋手获围甲联赛MVP和优秀教练两项大奖

1月14日，2024年乐居乐杯中国围棋甲级联赛闭幕式暨颁奖仪式在海南陵水举行，在公布的各个单项奖中，洛阳棋手获得两项，分别是时越获得最有价值棋手奖(MVP)，汪涛获得优秀教练奖。

1月14日，2024年乐居乐杯中国围棋甲级联赛闭幕式暨颁奖仪式在海南陵水举行，在公布的各个单项奖中，洛阳棋手获得两项，分别是时越获得最有价值棋手奖(MVP)，汪涛获得优秀教练奖。

时越目前效力于深圳龙华队，这是刚过完34岁生日的他首次获得围甲联赛的MVP。2008年，时越在17岁时曾获得围甲联赛最长连胜奖和最佳新人奖。在2024年围甲联赛中，时越19次出场获得13胜6负的优异成绩，他的稳定发挥，帮助深圳龙华队一路打进总决赛。在和苏泊尔杭州队的两轮总决赛中，时越两次战胜对手连笑，只因本队主将柯洁最后一轮不敌苏泊尔杭州队外援主将申真谞，深圳龙华队错失卫冕的机会，最终获得亚军。

汪涛是本届围甲联赛冠军队苏泊尔杭州队的教练，这是他继2019年后再次获得围甲联赛优秀教练奖，他率领的苏泊尔杭州队已第七次获得围甲联赛冠军，是当之无愧的棋坛巨无霸。汪涛也曾是苏泊尔杭州队主力队员，近年来转型担任教练。

汪涛和时越都是洛阳人，分别出生于1990年和1991年。汪涛5岁学棋，少年时曾两次代表洛阳晚报队参加晚报杯全国业余围棋锦标赛，15岁定为职业初段，现为六段棋手，曾两次进入世界围棋大赛十六强；时越6岁学棋，12岁定为职业初段，2013年获LG杯世界围棋棋王战冠军，直升九段。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 涂晓洛）