洛钼集团斩获两项绿色矿山科学技术奖

洛报融媒记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，在日前揭晓的2024年度绿色矿山科学技术奖评选中，洛钼集团斩获绿色矿山突出贡献奖和绿色矿山重大工程奖两项大奖，展现了以绿色发展赋能新质生产力的“洛阳担当”。

洛报融媒记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司获悉，在日前揭晓的2024年度绿色矿山科学技术奖评选中，洛钼集团斩获绿色矿山突出贡献奖和绿色矿山重大工程奖两项大奖，展现了以绿色发展赋能新质生产力的“洛阳担当”。

绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。绿色矿山科学技术奖是科技部批准设立、国家奖励办备案的社会力量奖，旨在表彰在推动绿色矿山建设过程中做出突出贡献的集体和个人，已成为绿色矿业领域具有影响力和代表性的科技奖励。今年的评选中，洛钼集团获得绿色矿山突出贡献奖，“洛阳钼业三道庄钼矿地质环境治理与生态修复工程”获得绿色矿山重大工程奖。

电动矿车川流不息，排渣场生态林青松凝翠，尾矿坝光伏板鳞次栉比……冬日，走进位于栾川县的洛钼集团三道庄矿区，一项项绿色发展新工艺、新项目，让“绿水青山”与“金山银山”相得益彰。

近年来，洛钼集团采取全面治理与重点治理相结合，近期治理与长远规划相结合的办法，将绿色发展理念贯穿于矿产资源勘查开发全过程，加快形成节约资源和保护环境的生产方式，走出一条具有洛钼特色的矿业绿色低碳转型发展之路。

企业积极采用国内首台绿色纯电动矿用卡车、首座5G无人智慧矿山等绿色低碳新技术、新装备。其中，企业突破钼尾矿中伴生低品位白钨矿的资源回收技术，实现了伴生白钨的回收利用；三道庄矿区电动车占运矿车辆的90%以上，采矿作业环节完全实现“零排放”；在尾矿坝建设光伏发电厂，既节约了电费，利用了闲置空间，也降低了碳排放。

此外，围绕矿山生态恢复，企业按照“边开发、边治理、边恢复”的方针和“宜林则林、宜农则农、宜景则景”的思路，以防护林带、灌木草丛、农作物相结合的方式推进植被恢复，取得地质环境恢复治理、土地复垦、恢复植被的综合效益，让矿山排渣场从寸草不生的乱石岗，变身郁郁葱葱的打卡地。

洛钼集团相关负责人介绍，未来，企业将继续践行ESG可持续发展理念，强化国内绿色和智慧矿山标杆企业的责任与担当，加快新质生产力发展步伐，为持续引领中国矿业进步而贡献“洛钼力量”。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 周星 文/图)