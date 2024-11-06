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牢牢把握教育三重属性 扎实推动教育强市建设 ——访市委教育工委副书记，市教育局党组书记、局长于晓峰
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.14 08:45
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　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议回顾成绩全面客观、实事求是，部署工作思路清晰、措施有力。”日前，市委教育工委副书记，市教育局党组书记、局长于晓峰在接受洛报融媒记者专访时表示，全市教育系统将认真贯彻落实市委决策部署，牢牢把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，自觉在经济社会发展大局中认清任务定位，找准抓手载体，以高质量教育更好助力经济社会高质量发展。

　　牢牢把握教育的政治属性，坚定不移落实好立德树人根本任务。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，建立完善“1+2+N”大中小学思政课一体化机制，大力推行非约定式思政教育和行走的思政课，打造一批中小学思想政治“金课”。持续完善德智体美劳全面发展的培养体系，进一步增强协同育人共识，积极构建学校家庭社会协同育人新格局，高质量建设全国学校家庭社会协同育人实验区。进一步明晰市属普通高中办学方向和发展定位，积极探索与现代化高中相适应的教育理念和治理体系，不断提升普通高中育人成效。

　　牢牢把握教育的人民属性，坚定不移满足群众对高质量教育的需求。坚持以人民为中心，加快建设与人口发展相适应的教育基本公共服务体系，切实办好老百姓家门口的教育。紧紧抓住超长期特别国债的政策机遇，加快推动洛六高、理工附中等4所高中改造提升，积极推进洛一高、科大附中等11所高中的基础设施建设项目争取国家资金支持，不断提升市属高中办学条件。持续推动义务教育优质均衡和学前教育普及普惠发展，2025年，新建改扩建义务教育学校26所，撤并整合农村小规模学校97个，推动新安县、栾川县通过义务教育优质均衡发展评估。持续扩大普惠性托幼和学前教育服务供给，力争瀍河、栾川通过学前教育普及普惠评估。

　　牢牢把握教育的战略属性，坚定不移服务好经济社会发展。发挥好教育在全面建设社会主义现代化国家中的基础性、战略性支撑作用，坚持培养更多高素质技术技能人才，加快打造对接产业吻合度高、资源整合共享度高、人才培养产出度高、服务能力强的职业教育体系。紧密对接产业布局和风口产业发展方向，动态调整优化职业院校专业布局。建强市域产教联合体、行业产教融合共同体和现代化产业学院。围绕高等教育高水平发展目标，服务好教育部河南高等研究院筹建工作，推动河南科技大学“双一流”创建、洛阳师范学院创建特色鲜明的地方高水平师范大学、洛阳理工学院建设硕士学位授予单位，推进郑州大学洛阳产业技术研究院建设，为洛阳经济高质量发展贡献教育力量。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 王朋举）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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