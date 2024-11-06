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2025年洛阳市第一例！27岁高校教师捐献造血干细胞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.13 17:43
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　　“我很荣幸成为2025年洛阳市第一例造血干细胞捐献志愿者，祝愿受捐者早日康复。”13日上午，完成造血干细胞捐献后，洛阳市民田耀鑫说。

　　27岁的田耀鑫是洛阳科技职业学院书院综合部副主任，也是一名教师，为人善良，热衷参与公益事业。

　　2020年夏天，田耀鑫报名加入了中国造血干细胞捐献者资料库(又称中华骨髓库)。“2024年11月4日，我突然接到洛阳市红十字会的电话，告知我跟外地一名血液病患者配型成功了。”田耀鑫说，挂断电话，他有点儿意外，更多的是激动，“成为造血干细胞捐献志愿者的那天开始，我就时刻准备着完成捐献，救治患者。”

　　之后，根据捐献工作安排，田耀鑫在洛阳市红十字会工作人员的陪同下来到洛阳市中心医院，接受动员剂注射。13日上午，经过约4个小时的采集，他成功捐献260毫升造血干细胞混悬液，成为河南省第1480例、洛阳市第64例造血干细胞捐献者。当天，这份“生命种子”被紧急送往外地医院，救治血液病患者。

　　“儿子怕我们担心，一直瞒着我们。直到1月11日，临近捐献造血干细胞日期，他才告诉我们这件事。”田耀鑫的母亲徐云玲说，对于田耀鑫捐献造血干细胞一事，家人都很支持。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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