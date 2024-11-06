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快来报名！洛阳第二届消费维权公益讲师团正在招募中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.13 17:41
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资料图

　　今日洛报融媒记者从洛阳市消费者权益保护中心获悉，洛阳第二届消费维权公益讲师团开始招募成员啦！

　　据悉，此次招募面向专家学者、律师、媒体人士和消费者代表，如果您具有消费维权领域专业知识、丰富实践经验和良好表达能力，且愿意为普及消费维权知识并维护消费者权益贡献力量，欢迎报名。

　　讲师团的职责有——

　　开展消费教育活动：根据市场监管部门及消保中心的安排，深入社区、学校、企业、农村等场所，举办消费维权知识讲座、培训等活动，向消费者传授消费常识、维权方法和技巧，提高消费者的自我保护意识和能力。

　　提供咨询服务：通过电话、网络、现场等方式，为消费者提供消费维权咨询服务，解答消费者在消费过程中遇到的问题，指导消费者依法维权。

　　参与消费调查：协助开展消费调查、体察等活动，收集消费者意见和建议，分析消费热点、难点问题，为消费维权工作提供决策依据。

　　协助调解纠纷：凭借自身专业知识和经验，协助消协组织调解消费纠纷，促进消费纠纷的快速、妥善解决。

　　宣传法律法规：积极宣传《消费者权益保护法》《消费者权益保护法实施条例》等相关法律法规，增强消费者和经营者的法律意识，营造良好的消费环境。

　　讲师团成员除政治立场坚定、热心公益事业、愿意无偿提供服务之外，还应在法律法规、商品服务知识、消费心理、消费维权等领域具备一定的专业知识和实践经验。例如，法律工作者需熟悉《消费者权益保护法》等相关法律法规；行业专家应在某一行业领域有深入研究，如家电、食品、汽车等行业；学者能够从理论层面解读消费现象和维权要点；企业管理人员能分享企业质量管理、售后服务等方面经验；消费者代表有丰富的消费经历和较强的维权意识等。

　　符合条件者可在2月20日前将报名材料发送至邮箱：lyxfzxh@126.com，或直接送至洛阳市西工区解放北路13号市消保中心。报名材料包括：《消费维权公益讲师团报名表》(可在洛阳市消保中心微信公众号进行下载)；本人身份证、学历证书、相关资格证书复印件；个人简介及相关授课、宣传经历证明材料。

　　报名结束后，洛阳市消费者权益保护中心将对报名人员的材料进行审核，根据实际需求与报名人员的综合情况择优聘用并面向社会公示。洛阳市消费维权公益讲师团成员聘期两年，期满后根据工作表现和实际需要进行续聘或调整。需要提醒的是，公益讲师团成员的服务为无偿性质，应遵守相关法律法规和工作纪律，不得利用讲师团成员身份从事商业活动或谋取私利。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 程海帆 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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