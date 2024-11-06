新安县开展六大类31项“迎双节”系列活动

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春节临近，洛阳市新安县依托世界文化遗产“汉函谷关”、文旅时尚街区紫霞街、特色景区青要山等，融合非遗、民俗等国潮元素，联动辖区乡镇村落，谋划开展“迎双节”系列活动。
春节临近，洛阳市新安县依托世界文化遗产“汉函谷关”、文旅时尚街区紫霞街、特色景区青要山等，融合非遗、民俗等国潮元素，联动辖区乡镇村落，谋划开展“迎双节”系列活动。
此次“迎双节”系列活动主题为“巳巳如意”新安年，按照“围绕群众喜闻乐见，突出市场化运作、年轻化消费，主与客共享”要求，开展“巳巳如意·逛庙会”“巳巳如意·闹民俗”“巳巳如意·游仙境”“巳巳如意·话乡愁”“巳巳如意·品文化”“巳巳如意·传年情”六大类31项活动。目前，部分活动已经启动，活动最长持续至2月下旬。
(一)巳巳如意·逛庙会
●“千灯启岁妙趣新安”汉函谷关新春庙会
时间：1月22日至2月12日
地点：汉函谷关景区
内容：民俗灯展、创意市集(美食、文创)、民俗非遗表演《丝路通关》演艺、“打卡通关”创意营销活动等。
●“蛇舞新春·庙趣新年”2025年紫霞街新春系列活动
时间：1月1日至2月16日
地点：紫霞街
内容：新春庙会、新安年货节暨紫霞街试营业启动仪式、“趣味贺岁，潮玩元宵”紫霞街元宵节活动等
●“寻味新安 畅游新春”春节美食游乐嘉年华
时间：1月22日至2月13日
地点：新安县体育公园
●“灵蛇献瑞 逐梦新安”黛眉新春市集
时间：1月22日至2月12日
地点：黛眉广场
●“龙之梦”汉关新春市集
时间：1月22日至2月12日
地点：汉关街道
(二)巳巳如意·闹民俗
●精彩对台戏暨“新安有戏”文化进社区戏曲展演
时间：1月31日至2月10日
地点：新安县体育公园
●“社火闹元宵”2025年新安县特色非遗民俗展演
时间：2月12日上午9:00—12:00
地点：新安县体育公园