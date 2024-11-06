阵风6级到7级！洛阳气温坐上“过山车”

最新天气预报显示，受冷空气影响，14日河南全省偏北风4级左右，阵风6级～7级，北部、西部局地8级；15日全省大部气温较前期下降6℃～8℃。不过在此之前，我们可以享受一波短暂的回暖，明天大部地区最高气温13℃～17℃。

最新天气预报显示，受冷空气影响，14日河南全省偏北风4级左右，阵风6级～7级，北部、西部局地8级；15日全省大部气温较前期下降6℃～8℃。不过在此之前，我们可以享受一波短暂的回暖，明天大部地区最高气温13℃～17℃。 最新天气预报显示，受冷空气影响，14日河南全省偏北风4级左右，阵风6级～7级，北部、西部局地8级；15日全省大部气温较前期下降6℃～8℃。不过在此之前，我们可以享受一波短暂的回暖，明天大部地区最高气温13℃～17℃。 天气持续晴好，气象部门提醒，近期河南省森林火险气象等级持续偏高。提醒大家户外活动和家庭取暖，一定要做好防火措施。 洛阳市气象台据最新气象资料分析，未来一周洛阳市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，14日至15日、18日前后受西路冷空气影响，风力较大。具体预报如下： 今天夜里：晴天间多云。 13日(周一)：晴天间多云，偏西风2级～3级，气温-2℃～14℃。 14日(周二)：多云到晴天，西北风3级～4级，气温-1℃～10℃。 15日(周三)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温-4℃～5℃。 16日(周四)：晴天，气温-3℃～10℃。 17日(周五)：晴天到多云，气温-3℃～11℃。 18日(周六)：多云转晴天，西北风3级～4级，气温1℃～13℃。 19日(周日)：晴天间多云，气温2℃～15℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）