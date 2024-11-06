春节期间，到夏博感知最早王朝 品味别样年味

洛报融媒记者12日从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆精心筹备了一系列丰富多彩的春节活动，诚邀广大市民和游客前来参与，共享文化盛宴。
洛报融媒记者12日从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆精心筹备了一系列丰富多彩的春节活动，诚邀广大市民和游客前来参与，共享文化盛宴。
洛报融媒记者12日从二里头夏都遗址博物馆获悉，该馆精心筹备了一系列丰富多彩的春节活动，诚邀广大市民和游客前来参与，共享文化盛宴。
“博物馆奇妙游沉浸式互动研学体验——问迹寻夏”春节特别活动
时间： 1月29日至2月2日
地点：二里头夏都遗址博物馆
活动内容：NPC演绎搭配专属物料道具等，营造沉浸式研学体验。
灵蛇献瑞——中国古代蛇形文物图片展
时间： 1月26日至2月16日
地点：博物馆中央大厅
活动内容：展出二里头文化代表性龙蛇形文物图片，解读文物背后的历史文化。
VR沉浸互动体验展
时间： 1月1日至5月10日
地点：二里头夏都遗址博物馆二楼临2展厅
活动内容：体验《登月奇旅》和《海底两万里》VR项目。
炫彩青春——洛阳市青年插画艺术作品展
时间： 1月22日至2月9日
活动内容：展出洛阳青年插画艺术家的作品，展现文化与创意的融合。
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