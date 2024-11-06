谨防上当受骗！洛阳市档案馆发布提醒

近期，洛阳市档案馆接到市民反映，有不法分子冒充该馆工作人员，以档案提取、冻结或其他名义联系群众，企图实施诈骗。洛阳市档案馆提醒广大群众提高警惕，谨防上当受骗。

近期，洛阳市档案馆接到市民反映，有不法分子冒充该馆工作人员，以档案提取、冻结或其他名义联系群众，企图实施诈骗。洛阳市档案馆提醒广大群众提高警惕，谨防上当受骗。

洛阳市档案馆为国家一级综合档案馆，根据有关规定，馆藏档案不含群众的人事档案。所有涉及档案的业务办理，均有严格流程和规定，不会通过私人电话等其他非官方渠道主动联系群众、要求提供个人信息或进行任何形式的资金交易。请广大群众务必提高警惕、注意甄别此类信息，切勿轻信，谨防受骗。如收到可疑信息或电话，可拨打市档案馆对外服务电话63937417进行核实。

电信诈骗套路层出不穷，请时刻谨记陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实的防范要领。如发现上当受骗，请第一时间拨打110报警求助。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李乐儒 文/图）